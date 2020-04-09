До конца года курс доллара может взлететь до небес, а украинцам придется пойти на большие жертвы

Об этом в эфире Politeka On-line рассказал экономический эксперт Юрий Атаманюк (чтобы посмотреть видео - скрольте вниз)

Несмотря на огромную дыру в бюджете, украинские власти собираются выделить дополнительно 20 миллиардов гривен на пенсии, а еще 97 миллиардов - в фонд борьбы с коронавирусом. Юрий Атаманюк объяснил, откуда будут брать деньги и чем это обернется:

"Они же хотят влезть в дорожный фонд, они же хотят влезть в культуры, образование и другие сферы. То есть, это уже как сообщающиеся сосуды - ничего хорошего из этого не будет".

По мнению Юрия Атаманюка, планы украинского правительства очень противоречивые, а политика - непрогнозируемая. Из-за этого стоит ожидать значительного падения гривны.

"Некоторые рассказывают, что доллар будет 32. Некоторые рассказывают, что средневзвешенный курс доллара будет 40 по результату года. То есть, если по результату года 40 - то в конце года должен быть 45, потому что сейчас 27", - объяснил эксперт.

Как обратил внимание Атаманюк: международный валютный фонд официально заявил, что собирается наложить мораторий на погашение тела и кредитов бедным странам. А Украина является самой бедной страной Европы и СНГ, а потому ей не нужно отдавать 14 миллиардов тела и 3 миллиарда процентов в 2020 году.

"Мы в категорию бедных стран удачно зашли. Притом мы еще до кризиса там были с карантином", - отметил Юрий Атаманюк.

Эксперт также оценил ажиотаж вокруг нового транша от МВФ. Он предположил, что ради денег депутатам придется пожертвовать своей репутацией, а украинцам - защищенными средствами.

"То есть, мы этот транш хотим взять для чего - для того, чтобы просто погасить дыру? Поэтому сейчас порежут защищенные статьи, для чего это нужно делать только через закон, только через Верховный совет. Опять таки не будет голосов, это будет очень проблемный антиимиджевый закон", - предсказал экономист.

Напомним, что Атаманюк предрек судьбу нового правительства Шмыгаля: «Все зависит от…».

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