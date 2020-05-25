Если Владимиру Зеленскому удастся удержаться до окончания срока его мандата, это будет с его стороны политический подвиг
Такое мнение в интервью Politeka Online высказал известный журналист Виталий Портников. Чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца.
«Я думаю, лучшее, что он (Зеленский - прим. ред) мог бы сделать для своего сохранения, это инициировать превращение Украины на парламентскую республику, провести внеочередные парламентские выборы, согласиться с тем, что страной будет руководить сильный премьер-министр, а сам ограничиться исключительно презентационными обязанностями. То есть ничего не трогать руками. Просто находиться в президентской резиденции и принимать верительные грамоты у послов», – уверен гость эфира.
По его словам, все вышеперечисленное – это максимум того, что должен сделать Зеленский, если хочет сохраниться. В противном случае он может активно продолжить работать.
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Портников считает, что огромным вкладом президента было бы инициирование избрание главы государства не через общенародные выборы, а путем голосования в парламенте. Потому что, подчеркивает журналист, общенародные выборы президента в обществе, которое не способно решать такие вопросы с профессиональным критерием, всегда заводит этех людей в катастрофу.
«Мы должны отобрать у общества, большая часть которого живет детским сознанием, эту любимую игрушку. Потому что это как игра со спичками у наших соотечественников. Они в конце концов поджигают тот дом, в котором сами живут, и потом кричат, чтобы их спасли. Но наступит день, когда не будет кому их спасать», – пояснил он.
Чтобы этого не случилось, нужно запретить народу выбирать президента если не навсегда, то хотя бы на ближайшие 20-25 лет.
Если страной будет руководить сильный глава Кабмина, в этой ситуации начнет активно развиваться партийная система.
«Уже не будет никакого монобольшинства. Уже никакая партия «Слуга народа» не появится никогда в жизни. Это будет путь к выздоровлению политической системы Украины», – уверен Портников.
Если же подобного не произойдет, то Украина будет жить в таком состоянии, в котором она сейчас есть, ближайшие десятилетия.
«Все равно все будет хорошо. Но просто то поколение, которым сейчас 30-40 лет, должны понять, что они нормальной жизни не дождутся», – подытожил Портников.
Напомним, Портников воззвал к совести украинских заробитчан в РФ.
Как сообщала Politeka, Украину ждут новые проблемы из-за Путина.
Также Politeka писала, что Путин разработал безумный план по Украине, Зеленский может потерять президентство.