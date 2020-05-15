Уважающие себя украинцы не должны ездить в Россию



Такое мнение выразил журналист и публицист Виталий Портников (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)





"Я хочу обратиться к украинским гражданам. Там (в РФ - ред.) точно медом намазано? Вы не можете найти себе место работы в европейских странах? Вам точно нужно унижаться и работать на людей, которые не уважают вашу страну, ваше национальное достоинство, ваш язык, которые напали на вашу страну?", - не сдерживая эмоций заявил журналист.

Он отметил, что с 2014 перестал посещать Росcию.

"Если вы будете туда ездить, россияне будут относиться к вам так, как они относятся: «Мы их убиваем, а они едут и чистят наши туалеты. Х*хлы проклятые! Какие деньги стоят того, чтобы к вам относились как к людям третьего сорта? За какие деньги вы можете продать свое достоинство? Вы говорите «Мы люди маленькие и нам все равно. Мы такие х*хлишки»… Вы не х*хлишки! Вы украинцы! Если вы не уважаете себя, уважайте хотя бы Украину и нас!", - заключил он.

Ранее певица Анастасия Приходько высказалась об отношениях РФ и Украины

Певица отметила, что даже не пыталась бы наладить любые отношения с РФ.

"У нас в принципе никогда не было общего языка. Если бы он был, то люди в России встали бы против агрессии Кремля. Я отвечу за себя, не стану отвечать за народ. Я не хочу искать общий язык с людьми, которые сделали мне плохо. С этой властью. Не хочу никаких переговоров, я бы полностью изолировала их (россиян - ред.) от своей страны, включая весь бизнес и так далее", - отметила певица.

Напомним, Приходько ушла из музыки в прокуроры и нарвалась на гнев украинцев.

А еще Politeka писала, что звезды Анастасии Приходько больше нет, появилось тревожное обращение.

Также Politeka сообщала, что Приходько раскрыла семейную тайну и заговорила не о муже.