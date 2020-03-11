Обнуление президентских сроков Владимира Путина – давно продуманный шаг, который больно ударит и по Украине

Об этом на сайте «Левый берег» пишет журналист Виталий Портников.

После 10 марта стало окончательно понятно, что в России не будет двоевластия между Советом Федерации и президентом. После предсказуемого одобрения Конституционного суда России поправок в Конституции об обнулении президентских сроков Путин получит право на практически пожизненное правление РФ, до 2036 года.

О том, что в Кремле давно готовились к этому, стало ясно еще после интервью помощника главы РФ Владислава Суркова несколько месяцев назад. Тогда он заявил, что «правовая логика приведет к необходимости заново начать отсчет президентских сроков». И если власти не пойдут на новый отсчет, «они сильно погрешат против юридической чистоты».

Получение Путиным подобной власти покажет не столько силу, сколько слабость системы, уверен автор.

«Путинская бесконечность демонстрирует, что выстроенная еще даже не Путиным, а его предшественником Ельциным система не может существовать без «регента» ельцинского трона – как испанский авторитаризм не смог существовать без регента Франко».

После ухода бессменного «каудильо» Россию ждут потрясения в виде борьбы престарелих соратников, перестройка, депутинизация, а лет через 10 – появление нового «Путина».

Что же касается Украины, то, исходя из событий в России, она обречена на постоянный военный конфликт до тех пор, пока Путин в Кремле.

«Будут гибнуть люди, предприниматься попытки дестабилизации страны и захвата новых регионов, будут финансироваться пророссийская пропаганда и пророссийские политические силы. Мира не будет, нужно оставить любые надежды – какие бы попытки не предпринимали украинские власти сейчас или после ухода с политической сцены Владимира Зеленского», – пишет Портников.

Надежда на стабилизацию появится только тогда, когда уйдет Путин, а в России будет царить хаос и имитация демократизации.

Если Украина не воспользуется этим периодом, чтобы отгородится от агрессивного соседа, то война с приходом нового диктатора продолжится, и все повторится.

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