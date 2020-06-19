Премьер-минист Украины Денис Шмыгаль уйдет в отставку, как только об этом его попросит президент Владимир Зеленский



Как передает Politeka.net, такое мнение озвучил журналист Александр Мартыненко в интервью Politeka online.

По его словам Кабмин Шмыгаля не получил бы никакого иммунитета, даже если б Верховная Рада поддержала их программу.

"Это только еще раз подтвердило, что есть проблемы внутри партии "Слуга Народа". Поэтому собрать монобольшинство для голосования по какому-то вопросу очень сложно. Это же ваше правительство, вы его сформировали, там нет чужих людей", - отметил журналист.

Также он назвал условие, при котором Шмыгаль будет вынужден пойти в отставку.

"Правительство будет работать без программы, но хотелось бы знать чем оно будет заниматься. Представляя портрет Шмыгаля, я с ним виделся и разговаривал, я вам скажу: если Владимир Александрович попросит его уйти в отставку - он уйдет", - уверен журналист.

Напомним, украинский парламент не дал Кабмину получить год иммунитета, отправив на доработку программу его деятельности.

Таким образом, у народных депутатов остались развязаны руки, чтобы увольнять министров.

Напомним, долги по зарплатам стремительно растут, украинцев оставили без денег: кто пострадал больше всего.

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