Если сегодня начнется биологическая война, будет уничтожено все человечество

Об этом сказал бывший руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж в интервью Politeka-online.

По его словам, жертвами биологической войны станут не только те, против кого она будет вестись, а и те, кто ее начнет - будь то россияне или американцы.

"Мы видим, что растут новые виды и средства уничтожения людей, и мы говорим о пандемии COVID-19. Предварительная информация, что даже китайцы исследовали - разумеется, это некотролируемая утечка, даже не боевое использование, а как раз случайный формат грозит человечеству", - подчеркнул эксперт.

Он отметил, что на сегодняшний день есть угроза, что ряд стран с авторитарным режимом, или которые находятся в зоне действий террористов, могут воспользоваться против людей ресурсами для борьбы с пандемией и создания вакцин.

"Эти ресурсы могут быть задействованы либо локально в отдельных регионах, либо глобально, если будут разбросаны по всем странам, то, разумеется, будет колоссальная катастрофа", - предостерегает эксперт.

Впрочем, по его словам, сегодня такого формата нет, однако ситуация с коронавирусом стала сигналом того, что нужно на ранних стадиях формировать позицию защиты.

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