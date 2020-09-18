Вскоре произойдут выборы в США, которые могут затронуть и Украину

Президентские выборы в США 2020 года запланированы на 3 ноября 2020 года. На них может быть избран 46-й Президент США (в случае, если Дональд Трамп не будет избран на второй срок).

В связи с этим событием, политолог Валентин Гладких объяснил для "Politeka On-line", какая роль отведена Украине в выборах президента США (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

Он объяснил, что украинских политиков, которые будут выказывать поддержку кому-то из кандидатов в президентских выборах США ждет наказание.

"Нет, Украина не втягивается в выборы США - Украину лишь используют в связи с выборами. Ответственность предусматривает свободу воли, если этой свободы нет, то вы не можете нести за это ответственность. Проще говоря, если политики Украины волевыми усилиями и по собственному желанию выражают поддержку кому-то из кандидатов, то таких политиков ждет предусмотренное наказание", - объяснил политолог, намекая на уголовное наказание.

Он также пояснил, что если имя кого-то из украинских политиков используют в скандалах, связанных с выборами США, то это лишь значит, что несут за это ответственность люди, которые начали распространять такую информацию.

"Поэтому никаких последствий для Украины не будет, это абсолютная игра американских политиков и кандидатов в президенты, будут последствия лишь для политиков Украины", - отметил политолог.

Напомним, Гладких объяснил рвение Клитиной в большую политику.

Как сообщала Politeka, Гладких раскрыл, как Россия использует "штамп пропаганды" против Украины.

Также Politeka писала, что Гладких назвал главную причину досрочных выборов в Раду.