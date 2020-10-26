Президент Украины Владимир Зеленский не может "договориться" с собственным "ручным" министром здравоохранения Максимом Степановым

Такое мнение высказал юрист, публицист и волонтер Геннадий Друзенко в интервью Politeka-online.

Эксперт подчеркнул, что Зеленский хоть и занимает главную должность в государстве, все-таки видно, что он не руководит государством.

"Сейчас президент говорит о 9,5 тысячах случаев (новых случаев заражения коронавирусом за сутки, - ред.) как о критической черте, а через день министр здравоохранения, которого президент в ручном режиме выбирал, говорит о 11-15 тысячах. Слушайте, ребята, вы договоритесь между собой. Все-таки 15 и 10 тысяч - это в полтора раза (разница, - ред.)", - подчеркнул он.

Он отметил, что можно посылать неточные и ложные сигналы, однако сейчас в Украине наблюдаются просто разные сигналы, посылаемые с руководящих высот.

"Представьте, если один капитан говорит, что штурвал налево, а другой - направо. Аварии очень трудно избежать", - подчеркнул Друзенко.

Эксперт отметил, что глава государства не может "договориться" с главой МОЗ, хотя тот и не является наиболее влиятельным среди министров.

"Если министр здравоохранения - не самый влиятельный, не согласовывает свои действия с президентом, и они говорят в разнобой... Аваков вообще руководствуется собственной логикой и неизвестно, кто более влиятельный", - сказал Друзенко.

По мнению эксперта, Зеленского используют разные группы влияния.

"Мы имеем слабого президента, которым играются и которого используют группы влияния, и это страшная беда, потому что у каждой группы влияния есть свой интерес", - подчеркнул он.

Напомним, Фесенко назвал трех министров, которым может грозить отставка: "Они уже в зоне риска".

Как сообщала Politeka, усиление карантина в Украине, Зеленский срочно дал поручение.