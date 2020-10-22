Після проведення місцевих виборів в Україні можуть відбутись кадрові зміни в Кабміні
Таку думку висловив політичний експерт Володимир Фесенко в інтерв'ю Politeka-online.
"Я б не виключав такий сценарій. В залежності від результату виборів і загальної політичної кон'юктури, ситуації в парламенті і в стосунках з Кабміном... Може бути ініціатива по заміні окремих міністрів. У всякому разі, деякі міністри вже знаходяться в зоні ризику з точки зору критики на їхню адресу", - зазначив експерт.
Фесенко уточнив, що при цьому виникає питання, чи варто змінювати міністрів у нинішній ситуації - наприклад, лунає чимало критики на адресу міністра охорони здоров'я, однак змінювати його під час пандемії буде достатньо ризиковано, адже це може вплинути на загальну роботу МОЗ.
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Також, за словами експерта, лунає критика і на адресу економічного блоку Кабінету міністрів. Однак під час бюджетного процесу змінювати міністра фінансів може бути ризиковано.
"Тим більше, Сергій Марченко - достатньо професійна людина, і я не знаю, чи є кандидатура на заміну", - наголосив Фесенко.
Є ризики відставки, на думку експерта, і для міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.
"Є багато бажаючих і в парламенті, і в Офісі президента, які хотіли б його поміняти. Але питання: на кого? На мій погляд, міняти Авакова - достатньо ризиковано, тому що невідомо, чи зможе новий міністр контролювати ситуацію в своєму відомстві і на вулиці", - наголосив експерт, нагадавши про події навколо справи Шеремета.
Нагадаємо, Фесенко пояснив, що стоїть за питаннями Зеленського до українців у день виборів: "це частина плану по...".
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