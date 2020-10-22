Після проведення місцевих виборів в Україні можуть відбутись кадрові зміни в Кабміні

Таку думку висловив політичний експерт Володимир Фесенко в інтерв'ю Politeka-online.

"Я б не виключав такий сценарій. В залежності від результату виборів і загальної політичної кон'юктури, ситуації в парламенті і в стосунках з Кабміном... Може бути ініціатива по заміні окремих міністрів. У всякому разі, деякі міністри вже знаходяться в зоні ризику з точки зору критики на їхню адресу", - зазначив експерт.

Фесенко уточнив, що при цьому виникає питання, чи варто змінювати міністрів у нинішній ситуації - наприклад, лунає чимало критики на адресу міністра охорони здоров'я, однак змінювати його під час пандемії буде достатньо ризиковано, адже це може вплинути на загальну роботу МОЗ.

Також, за словами експерта, лунає критика і на адресу економічного блоку Кабінету міністрів. Однак під час бюджетного процесу змінювати міністра фінансів може бути ризиковано.

"Тим більше, Сергій Марченко - достатньо професійна людина, і я не знаю, чи є кандидатура на заміну", - наголосив Фесенко.

Є ризики відставки, на думку експерта, і для міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

"Є багато бажаючих і в парламенті, і в Офісі президента, які хотіли б його поміняти. Але питання: на кого? На мій погляд, міняти Авакова - достатньо ризиковано, тому що невідомо, чи зможе новий міністр контролювати ситуацію в своєму відомстві і на вулиці", - наголосив експерт, нагадавши про події навколо справи Шеремета.

Нагадаємо, Фесенко пояснив, що стоїть за питаннями Зеленського до українців у день виборів: "це частина плану по...".

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