Западные СМИ пишут, что у ВСУ осталось несколько недель, как начнутся осенние дожди и контрнаступление придется остановить. Военный эксперт Роман Свитан считает, что времени есть немного больше – несколько месяцев, а значит ВСУ могут выполнить больше задач.

Об этом Роман Свитан рассказал в эфире Politeka Online.

По его словам, примерно до средины октября ВСУ еще смогут проводить наступательные действия.

"То есть у нас еще есть, как минимум два месяца для выполнения боевых задач в этот летний период, летне-осенний период, а основные дожди начинаются со середины октября и дальше. Поэтому как раз двигаться мы еще можем", - рассказал Роман Свитан о контрнаступлении.

По словам эксперта, у ВСУ еще есть время и возможность деоккупировать Крым, дойдя до Азовского побережья, также ожидается форсирование Днепра.

"То есть у нас еще есть остается возможность дойти до Азовского побережья и зайти в Крым, в северный Крым, как минимум, после форсирования Днепра и выхода на Армянск. Зайти в Горловку и Донецк, это можем сделать в принципе и завтра, ну, по крайней мере, начать боевые действия. Поэтому еще пару месяцев у нас есть точно", - подытожил Роман Свитан.

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