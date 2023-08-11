Сьогодні вранці окупанти влучили у цивільний об’єкт у Івано-франківській області. Жертвою атаки стала дитина.

"Сьогодні вранці ворог завдав ракетного удару по Прикарпаттю. Маємо влучання по цивільному об’єкту. Є постраждалі, серед яких дитина, яку в критичному стані було доставлено до лікарні.

Медики робили все можливе, але, на жаль, врятувати життя дитині не вдалося. Співчуття рідним!", - повідомила очільниця ОВА Свтілана Онищук.

Відомо, що внаслідок ранкової атаки «кинджалами» одна з ракет влучила по території приватного будинку, де проживала родина з трьома дітьми. Загинув 8-річний хлопчик.

Вибуховою хвилею та уламками частково зруйновано господарчу споруду.

Нагадаємо, що в Києві уламки ще однієї ракети, яку росіяни запустили вранці 10 серпня, впали у Оболонському районі на території дитячої лікарні.

«Під час останньої повітряної атаки в столиці зафіксовано падіння уламків у Дніпровському та Оболонському районах.

В Оболонському районі міста уламки впали на територію дитячої лікарні. Пошкоджень, загорання та потерпілих немає. Також уламки були зафіксовані в одному з житлових масивів району», - повідомили в КМВА.

На даний момент, в Києві про постраждалих не повідомляється.

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Також повідомлялось, що під ракетний удар в Запоріжжі потрапив популярний готель, в якому був дитячий табір.