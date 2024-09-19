Политолог Виталий Кулик объяснил, что ожидание скорого окончания войны ошибочно, поскольку путин хочет захватить не отдельные наши территории, а всю Украину.

Об этом он рассказал в программе «Диалоги с Максимом Яли».

«В обществе есть ожидание, а вернее даже устоявшееся представление о том, что война уже окончена. То есть мы идем к окончанию войны, и в ноябре будет уже уменьшение интенсивности. Это ожидание во всех слоях общества – на высшем политическом руководстве и буквально к водителям такси, которые знают все (лучшие политические эксперты – это водители такси). Вот они все уверены, что мы стоим перед началом больших переговоров, и уже в начале следующего года все закончится», - рассказывает Виталий Кулик.

По его словам, эти устоявшиеся представления приводят к тому, что люди начинают уже планировать что-то после войны, хотя война еще не закончилась. То есть, констатирует эксперт, хвост вертит собакой, у нас уже и политический сезон открывается, и штабы формируются, и о выборах говорят, и избирательные процессы, и кадровые перестановки.

«Но есть проблема в том, что тот, от кого зависит прекращение войны, то есть путин прежде всего, не собирается ничего заканчивать. Тем более, я считаю, что мы еще не дошли до пика войны. Я это постоянно повторяю. Мы еще не дошли до пика военной кампании. Мы еще не дошли до отправной точки, после которой возможны качественные предметные переговоры», - утверждает Виталий Кулик.

Как он объясняет, путин же говорит, что цели войны еще не завершены, а цели его – это не территории, и война наша – не о территории. По словам эксперта, территории – это последнее, что интересует путина, его цель – вся Украина, уничтожение перспективы существования отдельного государства под названием Украина.

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