Президент Франции Эммануэль Макрон резко высказался о проблемах в НАТО

В своем интервью изданию The Economist французский президент заявил о том, что сейчас альянс переживает период, который можно сравнить со смертью мозга. По мнению Макрона, это связано с полным отсутствием координации между европейскими странами и США по ключевым стратегическим вопросам.

«То, что мы сейчас переживаем, — это смерть мозга НАТО», - заявил Макрон.

Он уточнил, что европейские страны оказались «на краю пропасти» из-за того, что они не могут рассчитывать на военную защиту со стороны Штатов. В связи с этим Макрон подчеркнул, что странам-членам альянса следует уточнить его стратегические цели.

Кроме того, президент Франции призвал Европу начать рассматривать себя как самостоятельную геополитическую силу. По его мнению, европейские страны должны научиться самостоятельно выбирать свое будущее.

Ранее мы писали о том, что в сети раскрыли детали о новом оружие НАТО, которое конструировалось для них более десяти лет.

Так, разработка автономного летального аппарата началась в 2007 году по заказу Министерства обороны Германии. До сегодняшнего дня проект был полностью засекречен. Беспилотник конструировался в рамках проекта LOUT (малозаметная беспилотная испытательная платформа).

Уточним, что летальный аппарат выполнен по схеме летающего крыла и имеет ромбовидную форму. По идее, он будет выполнять полеты на дозвуковой скорости.

Вес аппарата составляет около четырех тонн, а длина около 12 метров. Главной особенностью беспилотника является встроенная кабина и освещение, ведь при необходимости аппаратом сможет управлять человек.

«В конструкции использовалось несколько технологий малозаметности, включая радиопоглощающее покрытие планера и воздухозаборников», - говорится в сообщении.

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