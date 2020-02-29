Ярый сторонник путинского режима и приверженец идеи «русского мира» Сергей Кургинян выдал наглое заявление

Так он заявил о том, что наша страна якобы имеет два способа для сохранения своей государственности.

Маразматические размышления прозвучали на телеканале «Россия 1». В том числе, считает Кургинян, первый путь для Украины – это федерализация и дать широкую автономию всем регионам, а второй – продать России временно оккупированные территории Донбасса.

«У вас пока есть время на то, чтобы признать широчайшие региональные права Львова, Одессы, южной России, южной Украины, Донбасса и других территорий. Перестроить полностью государство, удержать все», – принялся озвучивать наглые ультиматумы суверенному государству Кургинян.



«Еще есть второй вариант – отсекать чужое. Договоритесь, мой вам совет, за крупную сумму денег отдать всю «Новороссию» нам и получите какие-то преференции. Зачем вам нужны территории такие?», - продолжил свой спич невменяемый идеолог путинской России.

Также ранее сообщалось, что российский пропагандист Сергей Кургинян заявил, что без русификации Украина якобы обречена на одичание.

К тому же, одиозный рупор Кремля выразил уверенность в том, что независимое государство по сегодняшний день является частью Российской империи.



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