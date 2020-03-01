Топ-пропагандист России Владимир Соловьев выдал новую бредовую идею об Украине

Так, он заявил, что Украина в 2014 году якобы хотела призвать войска Германии на границу с РФ. Он отметил, что якобы такими действиями Украина едва не «развязала Третью мировую войну».

Очередное бредовое заявление он сделал в одном из выпусков пропагандской российской передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым».

Глашатай Кремля добавил, что когда все это узнал, то «держал двумя руками челюсть от удивления».

«Вы можете себе представить, что бы началось, если бы сапог немецкого солдата оказался на земле Донбасса? Это было бы такое, это себе представить страшно! Реально это было бы начало мировой войны. Хватило ума», – ответил невменяемый пропагандист.

Ко всему прочему, Соловьев клятвенно заверил, что ему стало известно якобы украинские политики желают отправить на Донбасс миротворцев из Франции. А все делается так, чтобы сделать невозможными мирные переговоры.

Также ранее сообщалось, что когда «Л/ДНР» будут легализированы и получат автономию в составе Украины, то это даст возможность России заполучить всю ее территорию.

Такое мнение высказал топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев, разъясняя, как страна-агрессор сможет воспользоваться подписанием Киевом «формулы Штайнмайера».

Путинский топ-пропагандист заверил своих поклонников в том, что проект «Новороссия» не закончился, а только начинается.

Напомним, Путин смирился с неизбежным уходом, стало известно о завещании.

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