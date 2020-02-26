Президент России Владимир Путин сейчас готовит конституционные изменения, чтобы его преемникам было сложно вернуть аннексированный Крым

Об этом заявила экс-заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль в интервью "Европейской правде".

По ее словам, конституционные изменения, которые сейчас готовит Кремль, и которые должны позволить РФ игнорировать решения международных судов, касаются исключительно Крыма.

"Я считаю, что этой реформой Путин закладывает некое "завещание" для преемников о том, что Крым нельзя отдавать", - отметила Зеркаль.

Она добавила, что российский лидер понимает, что он не вечный, хоть и пытается казаться таким себе "кощеем бессмертным".

«Он понимает, что его преемники когда-нибудь предстанут перед вопросом: что же делать с Крымом?", - добавила она.

Бывшая заместительница главы МИД подчеркнула, что изменение Конституции усложнит возвращение Крыма, поскольку преемникам Путина придется менять для этого Основной закон.

Напомним, 25 февраля президент США Дональд Трамп на год продлил санкции из-за аннексии Российской Федерацией Крыма.

Лидер США объяснил свое решение тем, что действия и политика правительства России продолжают представлять необычную и чрезвычайную угрозу нацбезопасности и внешней политике США.

Трамп подчеркнул, что чрезвычайная ситуация должна оставаться в силе после 6 марта 2020 года.

"Поэтому я продлеваю ее на год", - заявил президент США.

Напомним, у Зеленского решили помочь Путину: "в обмен на вывод войск РФ с Донбасса".

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