В Кремле освободили от должности помощника президента главного куратора по вопросам Донбасса Владислава Суркова

О радикальном решении президента РФ Владимира Путина стало известно вечером во вторник, 18 февраля. Как стало известно, Путин подписал указ об освобождении своего помощника от должности. Документ уже вступил в силу.

Стоит отметить, что об отставке Суркова заговорили уже несколько недель назад. Тогда директор Центра политической конъюнктуры РФ Алексей Чеснаков рассказал, что Суркова хотят заменить в связи со «сменой курса на украинском направлении».

В свое время американский дипломат Курт Волкер, занимая пост спецпредставителя Госдепартамента США по Украине, утверждал, что именно Сурков является главным «архитектором» событий на Донбассе. Известно, что он был главным куратором украинского направления в Кремле.

Ранее мы писали о том, что преемником Суркова все громче называют Дмитрия Козака, который теперь будет отвечать за украинское направление у Путина. Именно с этим человеком вел переговоры помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак, отвечающий за внешнюю политику.

Главный вопрос в том, как после назначения Козака изменится политика РФ в отношении Украины.

«Логично предположить, что такая замена обусловлена а) неудовлетворением работы Суркова б) удовлетворением результатами переговоров по линии Ермак-Козак», – пишет Максим Яли.

По его мнению, второй пункт выглядит в этой ситуации наиболее логичным.

«Во-первых, президент Зеленский подписал злополучную «формулу Штайнмаера», что было условием со стороны россиян встречи для «нормандской четверки». Очевидна и достоверна роль в этом именно Ермака, ответственного за подготовку встречи. Во-вторых, решение «газового» вопроса на приемлемых для россиян условиях. А именно — Украина отказалась от претензий в Стокгольмском арбитраже, что в перспективе лишит Украину возможности оспаривать решения российского газового монополиста в международных инстанциях. Теперь «Нефтегаз» остался один на один с Газпромом на ближайшие пять лет», – подчеркнул автор.

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