Двойника Зеленского возмутило сходство с президентом Украины

Так называемый двойник президента Украины Умид Исабаев был приглашен в эфир программы на российском телеканале.

Мужчину, похожего на Зеленского, спросили, какой бы вопрос он задал президенту Украины, если бы у него была такая возможность.

«Почему вы на меня похожи?» — в шутку возмутился Исабаев. Он признался, что узнал о сходстве во внешности, когда Зеленский стал президентом.

По словам Исабаева, с ним нередко просят сфотографироваться. Автомаляр из Узбекистана заявил, что готов подменить украинского лидера на киносцене.

К слову, двойник украинского президента Владимира Зеленского решил сделать откровенное признание после того, как до него «добрались» журналисты.

Об этом сообщают российские СМИ.

«Умид Исабаев, двойник украинского президента Владимира Зеленского, мечтает о карьере юмориста в «Камеди». Совсем недавно сотрудник автосервиса стал звездой — благодаря фотке из метро», — говорится в сообщении.

Мужчина также в шутку обратился к комику Гарику Мартиросяну с просьбой взять его в Comedy Club: «Если получится».

Также Исабаев предлагает себя в качестве замены украинскому президенту на встречах и телешоу.

«Но только не там, «где надо свинью кушать», — подчеркнул он.

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