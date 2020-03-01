Президента России Владимира Путина на этот пост в 1999 году назначил покойный российский бизнесмен Борис Березовский, а не тогдашний глава РФ Борис Ельцин

Такое мнение "Обозревателю" выразил российский поэт Андрей Орлов, более известный под псевдонимом Орлуша.

По его словам, данное назначение стало серьезной ошибкой Березовского, за которую он и поплатился жизнью.

«Я немного участвовал в сотворении из Путина президента, когда работал с Березовским. На то время он заправлял и в Администрации президента и Совете безопасности. Я ему говорил, что он совершает системную ошибку, но он подумал, что бывают бывшие кгбшники", - заявил поэт.

Также он подчеркнул, что назначение Владимира Путина проходило именно с подачи Березовского.

"Ни Ельцин, ни остальные олигархи Путина не «ставили», его выбирал только Березовский. Это была его большая ошибка, за которую он и поплатился жизнью. Люди Путина его в результате, я думаю, и убили», – заключил он.

Напомним, что президент России Владимир Путин обеспокоен тем, что появился возможный кандидат в президенты, чья популярность постоянно растет. Политтехнологи РФ могут представить несколько десятков вариантов трансфера власти 2024 года, и одним из них может стать известный журналист Юрий Дудь.

Такое мнение высказал российский политолог Дмитрий Запольский, комментируя растущую популярность Дудя среди россиян. По информации телеграм-канала Кремлевский мамковед, согласно закрытого опроса, журналист занял второе место по доверию среди населения, чем очень обеспокоил президента Владимира Путина.

«Но не следует понимать это как, «в Кремле сидят, и кого-то растят». У них совершенно другая технология. Они работают над многими вариантами, Дудь может быть только одним из них. Сергей Бодров-младший тоже был политическим проектом, его рассматривали как потенциального президента России. Как и Никиту Михалкова потом», — сказал Дмитрий Запольский.

Напомним, Путин смирился с неизбежным уходом, стало известно о завещании.

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