Пропагандисты промывают мозги жителям территории, которіе мечтает захватить Путин

Пока патриоты оплакивают комбрига Евгения Коростилева, погибшего после взрыва на мине на Донбассе, в Днепропетровской области через Т2 вовсю транслируются каналы России и так называемой «Новороссии».

Об этом на своей странице в соцсети написала Екатерина Чижик, передает Politeka.

«Это и есть информационная капитуляция. Если мы допустим зомбирования граждан через вражеские каналы», – подчеркнула автор.

Она обратилась к жителям Новомосковска, Черкасского и Гвардейского с просьбой проверить, какие каналы транслируются у них через аналоговое телевидение:

«В случае, если вы видите по своим цифровых тюнерам Т2 тридцать третий и трехсотый каналы России и Новороссии – зафиксировать возможными для вас средствами и обратиться в Службу безопасности Украины на горячую линию».

Девушка также отметила в публикации Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания , СБУ и Минобороны, обратив их внимание на происходящее. По ее словам, указанные факты необходимо проверить и отреагировать на них.

В комментариях большинство пользователей возмущены подобным.

«И это у нас под носом. Слов нет», «В Запорожской области уже пару лет такое», «Ужас, это надо уже совсем выжить из ума», – пишут под публикацией.

Добавим, президент РФ Владимир Путин окончательно закрыл для себя вопрос оккупированного Крыма

Такое мнение озвучил российский политолог Дмитрий Орешкин.

По его словам, Владимир Путин хочет остаться в истории как "собиратель российских земель", поэтому вопрос о возвращении оккупированного Крыма для него закрыт.

Вместе с тем, в обсуждении возможного возвращения ОРДЛО Владимир Путин готов демонстрировать гибкость.

"Крым – это исключено. Иначе зачем все это надо было затевать? Путин хочет остаться в памяти как собиратель российских земель. Вот он собрал всякие клочки, типа Южной Осетии, Абхазии, Крыма. Крым – вопрос не обсуждается, с точки зрения Путина", – заявил политолог.

Что касается Донбасса, как уверяет Дмитрий Орешкин, то глава РФ готов идти на диалог или как минимум демонстрировать готовность к диалогу.

"Как-то уступить, потом как-то наступить. Во всяком случае, здесь есть о чем говорить. Желательно, конечно, говорить бесконечно и безрезультатно, но говорить и демонстрировать готовность к диалогу", – прогнозирует эксперт.

Напомним, Путин смирился с неизбежным уходом, стало известно о завещании.

Как сообщала Politeka, Путин расправился с куратором Донбасса Сурковым, в Кремле переполох.

Также Politeka писала, что Путин рискует повторить судьбу Каддафи: президент РФ впопыхах готовит "отступление".