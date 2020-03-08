Москва и Будапешт работают в связке против Украины

Раздача российских и венгерских паспортов гражданам Украины – целенаправленная политика этих двух стран, с которой нашему государству нужно бороться

Такое мнение журналистам Новости Украины From-UA высказал замдиректора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий.

Он напомнил что Кремль захватил Крымский полуостров и часть Донбасса даже без всякого двойного гражданства, о котором так рьяно начали говорить сейчас.

«В сложившейся ситуации власть должна сделать все возможное для того, чтобы украинцы сами хотели жить и работать в своей стране. Однако пока реалии таковы, что, выбирая между паспортом Украины и страны Европейского союза, они делают выбор в пользу ЕС. Не стоит забывать, что наши граждане получают не только венгерские паспорта, но и, например, румынские. Также весьма показательной является статистика по оформлению «карты поляка»», – полчеркнул политолог.

По его словам, некоторые законы Украины буквально толкают граждан на их нарушение, как в ситуации с двойным гражданством.

«С одной стороны, это нарушение действующих норм законодательства. С другой, возникает вопрос - как наказать нарушителей?», – задает он риторический вопрос.

Ранее мы писали о том, что Николай Томенко высказал свое мнение по поводу топ-чиновников, имеющих двойное гражданство.

«Министры, которые пропагандируют «привлечение прогрессивной диаспоры» к управлению государством через двойное гражданство, не читали Конституцию, потому что без изменения Конституции и статьи 4 «В Украине существует единое гражданство» узаконить двойное гражданство через Закон о гражданстве невозможно!», – подчеркнул политик.

Напомним, украинцы скинулись защитнице "русского мира" на лечение.

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