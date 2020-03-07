Несмотря на самые пессимистичные прогнозы, у нашей страны еще есть шанс стать по-настоящему свободным и независимым государством

Украину спасет воинствующее большинство

В этом уверен воин бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины под ником Nemo Chimantu. Свои мысли он изложил в Фейсбуке, передает Politeka.

«Те, кого вчера называли «майданутыми», а сегодня обзывают «укрокарателями». Все, кто воюет за Украину и поддерживает армию. Это и есть элита. Нация создателей, строителей и защитников, которые должны царить на своей земле. Нация достойных граждан», – пишет он.

Автор почеркивает: достаточно себя обманывать и ждать, что свобода достается легко. Ее нужно завоевывать в бою. Право же управлять страной нужно заслужить своими действиями.

«Нужно болеть за Украину. Беречь наше прошлое и стоять за свое будущее. Верить в себя, уважать других, заботиться о земле, которая перейдет по наследству твоим детям. Это немного, но это важно», – подчеркнул боец, добавив, что правда слишком проста, чтобы прятать ее за хитроумнимы формулами и комбинациями.

«Просто имей правильные принципы и воюй за них. А если нет - возьми и заведи. Имей Достоинство», – подытожил он написанное и поздравил побратимов с Днем Достоинства.

Тем временем одиозный российский политик Владимир Жириновский заявил в приступе очередного маразма, что якобы украинцы уже давно мечтают о том, чтобы российские оккупанты вторглись на территорию Украины. Кроме того, Жириновский отметил, что украинцы могут приготовить цветы для оккупантов.

Такое заявление невменяемый российский политик сделал в эфире пропагандистской программы «Вечер с Владимиром Соловьевым», которую транслируют на телеканале Россия 1.

Напомним, Путин может оставить Зеленского ни с чем, Украина под угрозой.

Как сообщала Politeka, Соколова яростно выругалась на украинцев за безразличие к стране.

Также Politeka писала, Путин назвал виновных в развале СССР, и это не украинцы.