Украину спасет воинствующее большинство
В этом уверен воин бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины под ником Nemo Chimantu. Свои мысли он изложил в Фейсбуке, передает Politeka.
«Те, кого вчера называли «майданутыми», а сегодня обзывают «укрокарателями». Все, кто воюет за Украину и поддерживает армию. Это и есть элита. Нация создателей, строителей и защитников, которые должны царить на своей земле. Нация достойных граждан», – пишет он.
Автор почеркивает: достаточно себя обманывать и ждать, что свобода достается легко. Ее нужно завоевывать в бою. Право же управлять страной нужно заслужить своими действиями.
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«Нужно болеть за Украину. Беречь наше прошлое и стоять за свое будущее. Верить в себя, уважать других, заботиться о земле, которая перейдет по наследству твоим детям. Это немного, но это важно», – подчеркнул боец, добавив, что правда слишком проста, чтобы прятать ее за хитроумнимы формулами и комбинациями.
«Просто имей правильные принципы и воюй за них. А если нет - возьми и заведи. Имей Достоинство», – подытожил он написанное и поздравил побратимов с Днем Достоинства.
Тем временем одиозный российский политик Владимир Жириновский заявил в приступе очередного маразма, что якобы украинцы уже давно мечтают о том, чтобы российские оккупанты вторглись на территорию Украины. Кроме того, Жириновский отметил, что украинцы могут приготовить цветы для оккупантов.
Такое заявление невменяемый российский политик сделал в эфире пропагандистской программы «Вечер с Владимиром Соловьевым», которую транслируют на телеканале Россия 1.
Напомним, Путин может оставить Зеленского ни с чем, Украина под угрозой.
Как сообщала Politeka, Соколова яростно выругалась на украинцев за безразличие к стране.
Также Politeka писала, Путин назвал виновных в развале СССР, и это не украинцы.