Режиссер также подчеркнул, что не все россияне так относятся к Украине.

Симпатия россиян к украинцам опасна

Об этом российский документалист Виталий Манский рассказал в интервью изданию "Українська правда".

По его словам, в России украинцев и Украину "не щадят".

"Думаю, диапазон ощущений широкий. Самое позитивное – это такая жалость по отношению к Украине: "Как же так? Что ж вы оступились?! Что ж вы поддались, кто ж вас сбил с пути истинного? Что же с вами эти фашисты делают? Что ж вы, миленькие, родные?!". Вот это самый позитивный блок. Дальше стрелка опускается к риторике федеральных каналов, которые, конечно же, Украину не щадят, и украинцев заодно" - считает он.

Режиссер также подчеркнул, что не все россияне так относятся к Украине.

" Как правило, это люди глубинного образования, глубинного воспитания. Не буду называть их имена, хотя среди них есть и очень известные люди. Сейчас симпатия к Украине является таким очень токсичным для человека, для его бизнеса, карьеры. И симпатии к Украине более опасны в прикладной жизни, чем симпатии к педофилам, расчленителям человеческих тел и прочим изуверам", - рассказал режиссер.

Ранее журналист Виталий Портников заявил, что в сегодняшней России на полном серьезе считают, что украинцев не существует.

По его словам, они исходят из другой историко-политической парадигмы, которая была внедрена в российское сознание, общественное и политическое, еще в 18 веке после присоединения украинских земель к Московскому царству.

В Московском царстве прекрасно понимали, что присоединили к себе земли другой империи, Речи Посполитой, что никакого особого цивилизационного права на эти земли у них нет, Речь Посполита тогда была еще достаточно сильным государством. И было совершенно очевидным, что чтобы подтвердить право на эти земли, недостаточно восстания Богдана Хмельницкого

Как сообщала Politeka, санкции Европы против России закончились грандиозным провалом, сделано заявление.

Также Politeka писала, что Жириновский поделился мечтами об оккупации всей Украины.