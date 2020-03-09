Санкции, которые западные страны ввели против Российской Федерации всего лишь символический жест, который практически ничего не значит

Об этом сообщил политолог Александр Морозов во время разговора с журналистами издания Главред.

Он считает, что для Кремля, введенные ограничения не имеют никакого практического значения. Дело в том, что санкции не наносят никакого удара по экономике Российской Фелерации. Кроме того, россияне научились обходить введенные ограничения и продолжают вести масштабный бизнес с европейскими компаниями.

Кроме того, в этом вопросе важно понимать совсем другое. Ведь, получается, что Запад в настоящее время не рассматривает санкции как инструмент войны против Российской Федерации.

По словам политолога, если бы западные страны поставили перед собой цель задавить или уничтожить РФ, начав при этом экономическую войну, то санкции выглядели совершенно иначе. Они тогда были более серьезными, такими, которые имели бы для российской экономики огромные последствия.

Поэтому, по мнению эксперта, введенные санкции можно расценивать лишь как жест несогласия западных стран с политикой Кремля.

Александр Морозов отмечает, совершенно понятно, что выражать несогласие, и объявлять войну - это совершенно разные вещи. Введенные санкции просто выражают протест, но они не наносят сокрушительного удара по российской экономике.

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