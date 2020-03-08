Агрессия Владимира Путина обошлась Донецкой и Луганской областям, а также контролируемой официальным Киевом территории, гибелью 20 тысяч человек

Такое заявление сделал российский журналист и публицист Александр Невзоров в эфире радио "Эхо Москвы".

"Он (Путин. – Ред.) вспомнил, то беспокойство о падежах, правильности отглагольных конструкций, прилагательных и вообще о русском языке Донбассу обошлось в 20 тысяч трупов. Потому что если вы помните, с чего начиналась эта милая история, – она начиналась с беспокойства о русском языке и о притеснениях этого языка на территориях Донбасса, в частности в Украине", – рассказал журналист.

Комментируя заявление президен та Украины о возможности проведения местных выборов на неподконтрольной территории Донбасса, он назвал это абсолютно справедливым и правильным решением.

"Зеленский абсолютно справедливо рассудил и сказал, что вообще-то какие-то разговоры о каких бы то ни было выборах возможны только после того, как Россия уведет свои войска с Донбасса", – считает журналист.

Также он указал, что по после сказанного президентом Украины, сразу же всполошились пропагандисты Кремля.