Агрессия Владимира Путина обошлась Донецкой и Луганской областям, а также контролируемой официальным Киевом территории, гибелью 20 тысяч человек
"Он (Путин. – Ред.) вспомнил, то беспокойство о падежах, правильности отглагольных конструкций, прилагательных и вообще о русском языке Донбассу обошлось в 20 тысяч трупов. Потому что если вы помните, с чего начиналась эта милая история, – она начиналась с беспокойства о русском языке и о притеснениях этого языка на территориях Донбасса, в частности в Украине", – рассказал журналист.
Комментируя заявление президен та Украины о возможности проведения местных выборов на неподконтрольной территории Донбасса, он назвал это абсолютно справедливым и правильным решением.
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"Зеленский абсолютно справедливо рассудил и сказал, что вообще-то какие-то разговоры о каких бы то ни было выборах возможны только после того, как Россия уведет свои войска с Донбасса", – считает журналист.Также он указал, что по после сказанного президентом Украины, сразу же всполошились пропагандисты Кремля.
"Разумеется, немедленно тут же возбухли пропагандоны. Немедленно раскричался, как всегда, Соловьев. Но вообще, наличие [российских] войск [на Донбассе] – это загадка только для Соловьева", – заметил он.
Напомним, Путин подготовил РФ к новым боевым действиям
Как сообщала Politeka, Путин оконфузился с оружием "судного дня", россияне в ауте.
Также Politeka писала, что Путин оскандалился в прямом эфире, у россиян сдали нервы.