Агрессия Владимира Путина обошлась Донецкой и Луганской областям, а также контролируемой официальным Киевом территории, гибелью 20 тысяч человек

Такое заявление сделал российский журналист и публицист Александр Невзоров в эфире радио "Эхо Москвы". 

"Он (Путин. – Ред.) вспомнил, то беспокойство о падежах, правильности отглагольных конструкций, прилагательных и вообще о русском языке Донбассу обошлось в 20 тысяч трупов. Потому что если вы помните, с чего начиналась эта милая история, – она начиналась с беспокойства о русском языке и о притеснениях этого языка на территориях Донбасса, в частности в Украине", – рассказал журналист.

путин

Комментируя заявление президен та Украины о возможности проведения  местных выборов на неподконтрольной территории Донбасса, он назвал это абсолютно справедливым и правильным решением.

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"Зеленский абсолютно справедливо рассудил и сказал, что вообще-то какие-то разговоры о каких бы то ни было выборах возможны только после того, как Россия уведет свои войска с Донбасса", – считает журналист.

Также он указал, что по после сказанного президентом Украины, сразу же всполошились пропагандисты Кремля.

соловьев

"Разумеется, немедленно тут же возбухли пропагандоны. Немедленно раскричался, как всегда, Соловьев. Но вообще, наличие [российских] войск [на Донбассе] – это загадка только для Соловьева", – заметил он.

Напомним, Путин подготовил РФ к новым боевым действиям

Как сообщала Politeka, Путин оконфузился с оружием "судного дня", россияне в ауте.

Также Politeka писала, что Путин оскандалился в прямом эфире, у россиян сдали нервы.