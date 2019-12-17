Стало известно, кто из нормандских лидеров оказывал наибольшее давление на президента Владимира Зеленского

Такой информаций поделился журналист Александр Мартыненко, который был свидетелем встречи во Франции, пишут Факты

Он отметил, что украинская делегация возвращалась с саммита с облегчением, потому что впервые Зеленскому пришлось оказаться за столом с «монстрами международной политики».

Мартыненко утверждает, что во время переговоров на Зеленского оказывалось давление не только со стороны главы Кремля Владимира Путина, но и немецкого канцлера Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона.

«Относительно соотношения сил «три плюс один», хочу поделиться красноречивой фотографией, много чего означающей. На снимке можно увидеть, как три лидера стран внимательно изучают документы, а на заднем плане стоят Путин с Песковым», — поделился он.

Журналист подчеркнул, что сторона давила на Зеленского сильнее, другие — немного слабее.

«Это связано, прежде всего, с тем, что и канцлер Германии, и президент Франции, хотя они и знали о позиции Зеленского от своих дипломатов, верили, что у него очень большое поле возможностей, в связи с чем он сможет отказаться от того, что было декларировано ранее, и будет более уступчивым», — отмечает Мартыненко.

Ранее мы писали, Владимир Путин обсудил итоги саммита в нормандском формате с Ангелой Меркель.

Как стало известно, 16 декабря канцлер Германии позвонила российскому президенту. В пресс-службе Кремля рассказали, что главной темой их разговора стали прошедшие на прошлой неделе переговоры в нормандском формате.

«Дана позитивная оценка итогов прошедшего в Париже 9 декабря саммита в "нормандском формате", на котором были согласованы некоторые шаги по реализации минского Комплекса мер, являющегося безальтернативной основой урегулирования на Юго-Востоке Украины», - отмечается в сообщении.

Кроме того, известно, что политики обсуждали «актуальные для обеспечения энергобезопасности стран Евросоюза вопросы сотрудничества в газовой отрасли, в частности в контексте перспектив транзита российского природного газа через территорию Украины после 1 января 2020 года и осуществления проекта "Северный поток-2».

Напомним, Меркель взмолилась о помощи, появилось срочное обращение.

Как сообщала Politeka, Макрон унизил Путина во время его встречи с Зеленским.

Также Politeka писала, что выяснилось, что нашептала Меркель Путину в Париже, Зеленскому не позавидуешь.