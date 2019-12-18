Президент Владимир Зеленский подписал указ о выдаче украинского гражданства известному российскому телеведущему

Как сообщает Politeka, об этом сообщил сам мужчина у себя в Facebook.

«День моего счастья… Спасибо, господин президент, за ваше решение», - отметил он.

Обратим внимание, что ведущий переехал в Украину в 2012 и стал лицом одного из телеканалов. Позже Алексей Суханов признался, что не скучает по России, и ехать назад не собирается.

«Там гораздо приятнее залезать в чужой дом, чем приводить в порядок свой. Я этой философии не разделяю, меня сейчас уже ничто не связывает с Россией. Да и не хочу служить этому государству. Я счастлив, что сейчас здесь, в Украине и с Украиной», - подчеркнул он.

Как сообщалось ранее, президент Владимир Зеленский предлагает упростить получение гражданства тем, кто тем, кто проходил военную контрактную службу в ВСУ или сбежал из РФ

Как сообщает пресс-служба президента, проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно вопросов гражданства", направленный на совершенствование правового обеспечения регулирования вопросов украинского гражданства уже подан на рассмотрение парламента.

Документ предусматривает освобождение определенных категорий лиц от обязанности подавать обязательства прекратить иностранное гражданство при обретении гражданства Украины при условии сложения ими присяги гражданина Украины.

Документ предлагает освобождать от обязанности подавать обязательства прекратить иностранное гражданство при обретении гражданства Украины людей, которые проходят (проходили) военную службу по контракту в ВСУ, помогали в обеспечении национальной безопасности и обороны, при условии представления ими декларации об отказе от иностранного гражданства.

Напомним, подлость Путина вскрылась во время встречи с Зеленским, вернуть Донбасс будет невозможно.

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