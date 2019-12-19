Военная помощь выросла и это еще не все

Палата представителей Конгресса США одобрила выделение $ 698 миллионов помощи для Украины на 2020 год

Об этом сообщила конгрессвумен-демократка Марси Каптур, передает "Голос Америки".

Сумма помощи на 2,3 миллиона больше, чем в прошлом году.

Голосование проходит в рамках рассмотрения законопроектов по финансированию работы правительства США на 2020-й год.

По словам Каптур, такое решение означает мощную двухпартийную поддержку Украины.

Кроме этого, комитет по иностранным делам Сената 18 декабря поддержал проект жестких санкций в отношении России.

В дальнейшем рассмотреть вопрос предоставления средств должен Сенат Конгресса.

Напомним, ранее глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что в 2020 году официальный Киев ждет помощи США.

Он разъяснил, в каком оружии от западных стран нуждается наша страна для того, чтобы усилить свой потенциал.

«Нам необходимы дополнительные корабли, и над этим мы также проводим работу. Мы нуждаемся в радарах, которые дадут нам возможность контролировать поверхность и за горизонт.Еще нам нужны ракетные системы для усиления ракетного щита, пока мы строим свой", - отметил дипломат.

Также, по словам главы МИДа, Украине нужны тренировки и закрытая связь.

Ранее мы писали, в США завершили необходимые процедуры для продажи Украине новой партии противотанковых систем Javelin.

«Государственный департамент одобрил, а Конгресс утвердил дополнительные поставки противотанковых систем Javelin на продажу в Украину на общую сумму $39 млн», — говорится в материале.

Как уточнил один из чиновников, речь идет о поставках в Украину 150 противотанковых ракет и двух дополнительных ракетных установок. Он добавил, что официально об этом будет объявлено позже.

Javelin — главное противотанковое оружие армии и морской пехоты США, которое позволяет солдату или морскому пехотинцу стрелять и быстро двигаться, потому что ракета направляется к цели.

Отмечается, что эта продажа отделена от разрешенной Конгрессом военной помощи Украине в размере 250 миллионов долларов.

Также уточняется, что Украина еще летом 2019 года подала запрос на закупку этих боевых систем.

Напомним, Тизенгаузен рассказал об американской западне для Зеленского.

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