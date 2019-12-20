В спортклубе бывшего президента Украины Петра Порошенко проходят обыски

Как стало известно, сотрудники СБУ пришли с обысками в киевский спортивный клуб на Оболони «5 элемент». Примечательно, что конечными бенефициарами этого клуба являются бывший президент Петр Порошенко и его соратник Игорь Кононенко.

Об этом сообщает экс-нардеп Игорь Мосийчук на своей странице в Фейсбук.

«В эти минуты СБУ проводит обыски в клубе "5 элемент", который имеет прямое отношение к экс-президенту Петра Порошенко и его соратнику и бизнес-партнеру нардепу 8-го созыва Игорю Кононенко. Очередное шоу? Будем посмотреть!», - написал он.

В сети также появились кадры, на которых сотрудники СБУ заходят в клуб.

Известно, что обыски проходят в рамках досудебного расследования по двум уголовным производствам.

Отметим, что это не первый раз, когда обыски проходят в клубе бывшего президента. Так, ранее мы сообщали о том, что 19 июля, в пятницу, сотрудники НАБУ прибыли обыскивать элитный спортивный клуб «Пятый элемент», который принадлежит бывшему президенту. Украинский журналист Александр Дубинский объяснил в видеоблоге, по какому поводу правоохранители беспокоят лидера «Европейской солидарности».

Детективы отправились в здание по адресу улица Электриков, 29А в Киеве. Как сообщают очевидцы, молодые люди спортивного телосложения встали у них на дороге и помешали процедуре. Они аргументировали свои действия тем, что в здании находится приемная депутата Верховной Рады, сына бывшего президента, Алексея Порошенко.

Александр Дубинский рассказал, что дело против Петра Порошенко получило ход благодаря его расследованию. Спустя два года, после прихода к власти Владимира Зеленского и его команды, правоохранители взялись раскрывать громкую историю.

«Пришли с обысками к Порошенко, Свинарчуку-Гладковскому и в почетное консульство Сейшельских островов, где работает сыночек Свинарчука-Гладковского, зашкваренный с кражей деталей у Минобороны и перепродажей самому Минобороны», — объяснил журналист.

Напомним, штурм клуба Порошенко: экс-президент в шаге от ареста, «никто не знает, где находится…».

Как сообщала Politeka, Порошенко доигрался, ворвались силовики: скоро приговор.

Также Politeka писала, что Порошенко экстренно покинул Украину: всплыли детали наглого бегства.