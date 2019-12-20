Власть начала потихоньку готовить украинцев к мысли о том, что новым премьер-министром может стать Арсен Аваков

Как сообщает Politeka, на это в новом выпуске программы «НеДобрый вечер» обратил внимание Игорь Лесев (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу вниз).

Он прокомментировал решение нынешнего премьера Алексея Гончарука о приостановке соцвыплат для простых украинцев, отметив, что речь идет, по сути, о секвестре бюджета. Лесев подчеркнул, что если в стране действительно наблюдаются проблемы с наполнением бюджета, на что пожаловался Гончарук, то главе Кабмина следовало бы в первую очередь провести работу со своей командой.

«И смотрите до чего у нас довели ситуацию. У нас уже всерьез рассматривают, а не заменить ли Гончарука на Авакова. Власть уже запускает нам эту мысль», - подчеркнул ведущий.

Он напомнил о том, что изначально команда Зеленского оставила Авакова в правительстве под надуманным предлогом о «военном перевороте Порошенко».

«Потом они нам устроили театральную постановку с разведением войск на Донбассе. Мне почти 42 года и я не лох. Весь Кабмин напичкали порохоботами. Не посадили ни одного чиновника прошлой эпохи. Даже Пашинский уже на свободе. А теперь у нас всерьез обсуждается премьерство Авакова», - вспоминает Лесев.

Он также обратил внимание на проект закона Зеленского о децентрализации. По словам журналиста, в этом документе прописаны ровно противоположные идеи.

«80% этого закона разрабатывалось еще при Януковиче. Регионалы тогда пытались максимально натянуть на себя президентские полномочия. Им помешал Майдан. Потом были попытки Порошенко. Но вот теперь Зеленский», - рассказал Лесев.

Он подчеркнул, что децентрализация нужна в первую очередь для того, что бюджет формировался из регионов, а не из центра, однако Зеленский хочет ввести институт префектов.

«По сути, это смотрящие от президента с неограниченной полнотой власти. Префект может блокировать любое решение местной власти. А это убивает саму идею местного самоуправления», - заметил ведущий.

Он поинтересовался, в чем смысл местного самоуправления, если все окончательные решения будут приниматься людьми президента.

Напомним, Романенко разнес в пух и прах "гениальные реформы" Гончарука.

Как сообщала Politeka, Лесев рассказал, как Гончарук уничтожает Украину.

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