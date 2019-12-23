Президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден разогнать Кабмин, а возможно и Верховную Раду



Как передает Politeka.net, таким мнением поделился украинский политолог Александр Кочетков.



Причиной такого радикального шага он называет провал новой власти в экономическом плане и крайне далекие результаты от ожиданий общества.

"Недобор по налогам, многомиллиардная дыра в бюджете и, соответственно, уже начавшиеся задержки по разным платежам плюс повышение тарифов рейтинг исполнительной и законодательной власти просто добьют", - утверждает эксперт.

По его словам, президент Украины будет вынужден менять, как минимум, правительство, как максимум, и Верховную Раду.

Кроме того, политолог назвал троих кандидатов в премьеры, которые смогу справится с последствиями правления предшественников.

На первое место он вынес Юлию Тимошенко, которая имеет подобный антикризисный опыт.

При всем скептическом отношении, на второе место он поставил Арсения Яценюка, который, по его словам, способен разрулить ситуацию сложнее 14-15 года.

Третье место Авакова связано с тем, что у этого сильного политика нет опыта работы именно на позиции премьер-министра.

Но данная кандидатура вызвала у эксперта сомнения так как, сложно представить, что он по собственной воле покинет уютное кресло министра МВД и подставится под град самой жесткой критики как глава правительства.



Также он выделил еще одного возможного кандидата на пост премьер-министра Украины. Им оказался Геннадий Корбан, который не занимал очень высоких постов, но способен возглавить антикризисное правительство.

Ранее журналист Юрий Романенко озвучил две возможные кандидатуры на пост премьер-министра Украины вместо Гончарука. Речь шла о министре МВД Арсене Авакове и бывшем главе СБУ времен Януковича Валерии Хорошковском.

Что же касается премьерства Гончарука, то, уверен Романенко, его работа – это фиаско.

Напомним, премьер-министр Алексей Гончарук снова не отвечает на вопрос журналистов, связанный с назначением коррупционеров

Как сообщала Politeka, зарплаты могут резко урезать, Гончарук дико оскандалился инициативой.

Также Politeka писала, что несметные богатства Гончарука поражают, позавидуют даже олигархи.