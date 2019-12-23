Для президента Владимира Зеленского практически весь 2020 год будет очень напряженным

Об этом свидетельствует прогноз астролога, передает «Главред».

Отмечается, что когда речь идет о гороскопе общественного деятеля, занимающего высокий пост, трудно отделить личные показатели гороскопа от служебных, так как президент всегда на работе. Поэтому утверждать, как именно реализуются эти показатели, каких событий жизни президента они будут касаться, трудно. Но то, что 2020 год будет крайне сложным для Владимира Зеленского, это однозначно.

Напряженные аспекты гороскопа будут требовать от Зеленского преодолевать препятствия, прилагать дополнительные усилия, решать многочисленные возникающие проблемы и не дадут расслабиться. В его гороскопе на 2020 год нет позитивных аспектов, что обещает сложности во всех сферах его жизни. Потому наступающий год, без сомнения, станет одним из самых трудных лично для Владимира Зеленского.

Впрочем, катастрофических показателей в его гороскопе также нет. Поэтому каких-то крайностей не будет, однако все будет даваться с большим трудом.

В начале года наиболее заметное воздействие на гороскоп Владимира Зеленского окажет Нептун, который будет провоцировать искажение восприятия и подверженность обманам. Кроме того, очень вероятно, что него будут влиять непроверенные факты и заведомо ложная информация. Не исключен и самообман.

Весной и летом негативные аспекты Сатурна на натальную карту Зеленского не дадут реализоваться многим проектам, будут создавать зажимы, существенно ограничивать действия и устремления.

Окончание 2020 года принесет Зеленскому множество хлопот, которые могут сказаться в том числе на ухудшении самочувствия президента – негармоничной будет его Луна, отвечающая в астрологии за эмоциональное и физическое состояние человека. Возможны также внешние воздействия, которые повлекут за собой резкие перемены в политической деятельности.

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