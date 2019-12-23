«Новые лица» в украинском правительстве решили обратиться за помощью к «старой элите» в лице Арсения Яценюка

О том, как новый Кабмин собирается «разгребать» проблемы в стране, рассказал в своем блоге ветеран АТО Валерий Прозапас, передает Politeka.

Блогер прокомментировал появившуюся ранее информацию о том, что команда президента задумалась о передаче поста премьер-министра Украины Арсению Яценюку. По мнению Прозапаса, это связано с катастрофической ситуации в экономике и финансах, с которой, видимо, не справляется нынешний премьер Алексей Гончарук.

«Кажется, чтобы исправлять катастрофу в экономике и финансах - «новые лица» собираются привлечь представителя старой преступной элиты, Яценюка. Посмотрим, решится ли Арсений Петрович снова лечь под каток народной благодарности и спасать популистские задницы всяких самокатчикив, еще и во время явного экономического заигрывания Коломойского с Москвой», - написал Прозапас.

Он добавил, что его также интересует, как команда Зеленского планирует разгребать проблемы в дипломатической отрасли и справляться с международными вопросами. Прозапас обратил внимание на то, что это особенно важно в условиях продолжающейся войны, когда, по его словам, авторитет главнокомандующего оказался на очень низком уровне.

«Вот это сделали так сделали вмес-те», - подытожил ветеран.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский будет вынужден разогнать Кабмин, а возможно и Верховную Раду.

Таким мнением поделился украинский политолог Александр Кочетков.

Причиной такого радикального шага он называет провал новой власти в экономическом плане и крайне далекие результаты от ожиданий общества.

"Недобор по налогам, многомиллиардная дыра в бюджете и, соответственно, уже начавшиеся задержки по разным платежам плюс повышение тарифов рейтинг исполнительной и законодательной власти просто добьют", - утверждает эксперт.

По его словам, президент Украины будет вынужден менять, как минимум, правительство, как максимум, и Верховную Раду.

Напомним, Зеленскому придется менять Кабмин: названы три кандидата на кресло Гончарука.

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