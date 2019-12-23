После триумфа на выборах в парламент «Слуга народа» не смогла повторить свой успех на выборах в объединенных территориальных общинах (ОТО)

22 декабря в Украине прошли первые местные выборы в объединенные территориальные общины. В «Слуге народа» рассказали, что получили 33% голосов, при этом во многих областях партия уступила другим политическим силам. Издание Вести.ua собрало комментарии политических экспертов о проблемах партии.

Так, политолог Никита Трачук подчеркнул, что «Слугу народа» не стоит отождествлять с Владимиром Зеленским, особенно в регионах. Он отметил, что некоторые члены партии портят ее репутацию своим негативным образом.

«Выборы в ОТГ – это тревожный звоночек для президента, это репетиция всеукраинских местных выборов, которые должны пройти весной 2020 года. Нужно делать выводы Зеленскому и партии, потому что в таком случае они рискуют проиграть ряд важнейших городов, таких как Харьков, Киев, Одесса, Днепр», - подчеркнул эксперт.

В свою очередь, политолог Андрей Золотарев заметил, что «Слуга народа» заработала авторитет в городах, однако в селах партии явно доверяют меньше. В то же время он подчеркнул, что результаты выборов в ОТО для политической силы нельзя назвать катастрофическими.

«Команде Зеленского нужно серьезно заняться коммуникацией с сельским электоратом и заняться полноценным строительством партии. Говорить о катастрофе не приходится. В этих выборах голосовали примерно 1,8% избирателей. Плюс, это специфика ОТО. Это местные выборы, там совершенно другая мотивация», - отметил эксперт.

Ранее стали известны первые итоги местных выборов, которые проходили вчера, 22 декабря, в Украине.

По предварительным данным, среди партий "Слуга народа" якобы получила 56% голосов, а среди самовыдвиженцев - только 33%. То есть, 67% голосов избирателей забрали другие кандидаты и политические партии, которые выдвигались на местных выборах в ОТГ.

Напомним, провал "Слуги народа": появились первые результаты местных выборов в Украине.

Как сообщала Politeka, "Наш край" лидирует на выборах в ОТО, обогнав "Слуг народа": предварительные результаты.

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