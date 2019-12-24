Президент Владимир Зеленский подумывает разогнать весь Кабинет министров во главе с премьером Гончаруком
Такая информация появилась в Telegram-канале "УП. Off the record", пишет Politeka
По данным источника, команда президента Украины намерена переформатировать Кабмин и уволить некоторых министров.
«В ближайшие недели Зеленский определится, каких именно министров будут увольнять. Рассматривается даже вариант, при котором в отставку отправят весь Кабмин во главе с премьер-министром Алексеем Гончаруком», - говорится в публикации.
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Уточняется, что при этом в Офисе президента рискуют столкнуться с отсутствием замены для уволенных.
"Не вопрос уволить - вопрос, кто придет дальше делать работу. Профессиональных и незапятнанных людей в стране не осталось", – сообщает источник.
В тоже время политолог Тарас Березовец назвал имена тех, кому может угрожать увольнение в первую очередь.
"Больше всего Зеленского раздражает присутствие вице-премьера Михаила Фёдорова (разочаровал дилетантством), министра экономики Тимофея Милованова (одиночка, не вписался в команду), Вадима Пристайко (просто не свой), министра соцполитики Юлии Соколовской (непрофессионализм), Оксаны Маркаровой (не своя) и, конечно, Алексея Гончарука (разочарование от отсутствия какого-либо результата)", – сообщил политолог.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский будет вынужден разогнать Кабмин, а возможно и Верховную Раду.
Таким мнением поделился украинский политолог Александр Кочетков.
Причиной такого радикального шага он называет провал новой власти в экономическом плане и крайне далекие результаты от ожиданий общества.
"Недобор по налогам, многомиллиардная дыра в бюджете и, соответственно, уже начавшиеся задержки по разным платежам плюс повышение тарифов рейтинг исполнительной и законодательной власти просто добьют", - утверждает эксперт.
По его словам, президент Украины будет вынужден менять, как минимум, правительство, как максимум, и Верховную Раду.
Напомним, Зеленскому придется менять Кабмин: названы три кандидата на кресло Гончарука.
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