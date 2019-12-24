Президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Россию в попытках забыть о Киевской Руси, а также о якобы "братстве" русского и украинского народов

Такое заявление политик сделал в эфире "Эхо Москвы".

По его словам, России не стоит делать вид, будто бы Киевской Руси не существовало.

"Была Киевская Русь, Киев был, и тут не надо вам особенно растопыривать в России пальцы и говорить, что как будто этого не было. Мать городов наших, и от этого не надо уходить. Мы оттуда в какой-то степени все пошли, и крестили, наверное, нас там. Поэтому мы это понимаем, это не перепишешь, это история. В России вы пытаетесь это, не переписать, это невозможно, – вы пытаетесь это забыть", – заявил он.



Кроме того, он подчеркнул, что Россия, Беларусь и Украина - братские народы.

"Много можно из истории привести фактов, которые говорят о том, что мы близкие, мы братья, мы родные, как Путин мне в Питере сказал. Мы родные, и из этого должны исходить. Не надо все в бухгалтерию превращать", – заключил президент.



Ранее он заявил, что Россия «прессует» Белоруссию, добиваясь интеграции, однако независимость страны обеспечена балансом сил с западными странами и НАТО, если Россия попробует присоединить соседнюю страну, она окажется втянута в военный конфликт.

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