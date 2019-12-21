Александр Лукашенко рассказал о том, как познакомился с Владимиром Путиным

Президент Беларуси вспомнил самую первую встречу с со своим российским коллегой, который, впрочем, тогда еще работал в команде Анатолия Собчака. Как сообщает Politeka, соответствующим видео поделился в своем Твиттер журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Во время недавней встречи Путина и Лукашенко российский президент указал на то, что они знакомы уже давно. В свою очередь, президент Беларуси напомнил об их недавнем диалоге.

«Я говорю: мы с тобой давно знакомы, а где мы познакомились? Он: а ты помнишь, как ты в Питер приезжал? Я: помню! Он: а кто тебя встречал? Я: Ну тогда помню!», - рассказал Лукашенко.

Отметим, что с 1990-го по 1996-й год Путин работал в команде тогдашнего мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака. Вероятно, они с Лукашенко встретились именно в те годы.

В сети уже активно обсуждают рассказ Лукашенко.

«Всё нормально. Разговор двух стариков», «Лукашенко Путину, ты тот самый который меня встречал и носил мои чемоданы», «эти люди ничего уже не помнят, им уже всё равно?», - пишут люди.

Ранее мы писали о том, что пятичасовые переговоры между президентом России Владимиром Путиным и его белорусским коллегой в Сочи закончились ничем.

Глава Беларуси не вышел к журналистам, также воздержались от комментариев российский лидер и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. За всех «отдувался» глава минэкономразвития Максим Орешкин, который за 74 секунды пояснил, что, по сути, результатов переговоров как таковых нет.

По словам беларуского публициста и аналитика Игоря Тышкевича, это говорит только о том, что Путин подобного неповиновения не простит. Новая встреча глав государств назначена на 20 декабря, на которую, если успеют доработать, вынесут проекты решений, а кремлевский небожитель к ней подготовится основательно.

Лукашенко о знакомстве с Путиным: Я говорю: мы с тобой давно знакомы, а где мы познакомились? Он: а ты помнишь, как ты в Питер приезжал? Я: помню! Он: а кто тебя встречал? Я: Ну тогда помню! pic.twitter.com/7z7WdV6uKE — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 21, 2019

Напомним, Лукашенко не выдержал и признался, какой кошмарный Новый год его ждет.

Как сообщала Politeka, Лукашенко раскусил тактику Путина и принял судьбоносное решение.

Также Politeka писала, что Лукашенко после неудачной встречи с Путиным ошарашил признанием.