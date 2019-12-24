Введенные Соединенными Штатами санкции против "Северного потока-2", заработали практически сразу, хотя многие в их эффективность не верили
Об этом в статье, опубликованной изданием «Детали», сообщил журналист и публицист Виталий Портников.
По его словам, именно из-за них компания, являющаяся главным трубоукладчиком СП-2, приняла решение приостановить работы.
"Компания явно не хочет осложнять отношения с США, и восприняла санкции как однозначный сигнал - в Вашингтоне против «Северного потока-2», и вряд ли радушно отнесутся к фирмам, участвующим в данном проекте", - отметил журналист.
Кроме того, он подчеркнул, что США показали, что остановить Путина не так уж и сложно
"Для этого нужно принимать действительно эффективные меры, а не создавать лишь видимость противодействия. Санкции, которые Запад ввел против РФ за Крым и Донбасс - это лишь выражение негодования, не более. Теперь же задействованы совсем иные меры противодействия", - утверждает он.
По словам журналист, санкции лишь притормаживают хозяина Кремля, а могли бы остановить - если бы Запад не боялся бить по больным местам российского правителя, по его стратегическим проектам, как это пусть очень поздно, но случилось с «Северным потоком-2».
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что введенные США санкции против газопровода «Северный поток — 2» говорят о недобросовестной конкуренции и нарушении международного права.
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Также глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия будет отвечать на санкции США, включая ограничения против "Северного потока-2".
По словам Лаврова, проект в любом случае будет реализован, несмотря на угрозы со стороны представителей Штатов. Евросоюз в данном случае понимает свой коммерческий интерес.
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