Введенные Соединенными Штатами санкции против "Северного потока-2", заработали практически сразу, хотя многие в их эффективность не верили



Об этом в статье, опубликованной изданием «Детали», сообщил журналист и публицист Виталий Портников.



По его словам, именно из-за них компания, являющаяся главным трубоукладчиком СП-2, приняла решение приостановить работы.

"Компания явно не хочет осложнять отношения с США, и восприняла санкции как однозначный сигнал - в Вашингтоне против «Северного потока-2», и вряд ли радушно отнесутся к фирмам, участвующим в данном проекте", - отметил журналист.





Кроме того, он подчеркнул, что США показали, что остановить Путина не так уж и сложно



"Для этого нужно принимать действительно эффективные меры, а не создавать лишь видимость противодействия. Санкции, которые Запад ввел против РФ за Крым и Донбасс - это лишь выражение негодования, не более. Теперь же задействованы совсем иные меры противодействия", - утверждает он.



По словам журналист, санкции лишь притормаживают хозяина Кремля, а могли бы остановить - если бы Запад не боялся бить по больным местам российского правителя, по его стратегическим проектам, как это пусть очень поздно, но случилось с «Северным потоком-2».



Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что введенные США санкции против газопровода «Северный поток — 2» говорят о недобросовестной конкуренции и нарушении международного права.

Также глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия будет отвечать на санкции США, включая ограничения против "Северного потока-2".

По словам Лаврова, проект в любом случае будет реализован, несмотря на угрозы со стороны представителей Штатов. Евросоюз в данном случае понимает свой коммерческий интерес.

Напомним, "Северный поток" Путина на грани срыва, украинцы затаили дыхание: неожиданные детали

Как сообщала Politeka, Лавров пошел вразнос и разразился угрозами из-за удара по Путину: Не думал, что до этого дойдет...

Также Politeka писала, что США больно ударят по "Северному потоку-2".





