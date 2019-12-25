Президент Украины Владимир Зеленский подписал скандальный антикоррупционный закон, касающийся оценки объектов недвижимости

Закон предусматривает ликвидацию коррупционной схемы в сфере регистрации информации из отчетов об оценке объектов недвижимости, передает Politeka.net со ссылкой на Телеграм-канал Klymenko Time.

Новым законом власть пытается избавиться от так называемых "площадок Яценко", которые зарабатывали на посредничестве между оценщиком имущества и электронной базой Фонда госимущества.

Таким образом, после подписания документа Зеленским, с 1 января 2020 года в Украине заработает новая модель оценки недвижимости. Предполагается, что она позволит проводить автоматическую оценку в максимально короткие сроки и ускорит процедуру заключения сделок с недвижимостью.

Любое лицо сможет получить справку об автоматической оценке объекта недвижимого имущества и на ее основании заключить соглашение по этому объекту недвижимости.

К слову, именно из-за этого законопроекта в октябре 2019 произошел скандал в профильном комитете Рады, когда большиство членов, в том числе и "Слуги", отказались его принимать.

"Фигурантов скандала даже вызывали на допрос в Специализированную антикоррупционную прокуратуру, был и полиграф. Ходил слух, что отказ поддержать законопроект мог быть связан с получением нардепами взятки в размере 30 тысяч $", - говорится в сообщении Телеграм-канала.

Ранее мы сообщали, Кабмин ждут с нового года масштабные чистки. По данным источника, как передает Telegram-канал "УП. Off the record", команда президента намерена переформатировать Кабмин и уволить некоторых министров. В том числе, рассматривается даже такой смелый вариант, как отправить в "далекое плавание" весь Кабмин во главе с его начальником Алексеем Гончаруком.

"Не вопрос уволить - вопрос, кто придет дальше делать работу. Профессиональных и незапятнанных людей в стране не осталось", – сообщает источник.

Напомним, Зеленскому придется менять Кабмин: названы три кандидата на кресло Гончарука.

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