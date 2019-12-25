По словам депутата от фракции «Слуга народа» у РФ, получается, что «были основания» для захвата украинской территории

«Слуга народа» Алексей Устенко заявил, что Россия напала на Украину из-за принятия закона о языке. Об этом нардеп сказал в прямом эфире телеканала «Наш».

Так во время разговора с народным депутатом от партии «Европейская солидарность» Алексеем Гончаренко, Устенко заявил, что в 2014 году РФ вторглась в украинский Крым из-за принятого в том же году законе о языке.

Как известно, во время Революции Достоинства в 2014 году в Украине был принят закон о языке, именно этот ЗУ и спровоцировал вторжение России в Крым, считает Устенко:

«После этого Российская Федерация вошла в Крым», – сказал партиец «Слуги народа».

Напомним также, авторами вышеупомянутого ЗУ являлись «регионалы» Сергей Кивалов и Вадим Колесниченко, он был принят Верховной Радой в еще июле 2012 года. Согласно официальному документу, численность нацменьшинств могла превышать 10%, а также могло быть возможным официальное двуязычие в регионах Украины. За отмену этого закона Рада проголосовала 24 февраля 2014 года, но Александр Турчинов тогда отказался подписывать это решение – политик, как известно, в тот период был исполняющим обязанности председателя Верховной Рады и исполняющим обязанности президента страны. И только спустя четыре года - 28 февраля 2018 года - вышеупомянутый ЗУ утратил официальную силу.

Напомним также, президент Беларуси заявил, что Украина сама «подставилась» и дала России повод для конфликта. Об этом лидер Беларуси сказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» :

«Украина в какой-то степени подставилась. Русских начали душить, язык там и прочее – ну, вопросов, которых не должно быть в Украине. Как бы там ни было, я не оправдываю сейчас Россию, нет. Я не упрекаю Украину».

Но как бы там ни было, считает Лукашенко, Украина, цитируем: «хоть и маленький, но дала повод к этому столкновению».

Также президент Беларуси прокомментировал вопрос Крыма:

«Что касается Крыма, когда на меня начали наступать украинцы тем же летом после Крыма, сразу в тот год, я им сказал — де-факто российский, юридически это не оформлено», - заявил он и добавил о каком-то конкретном случае с претензиями народа по поводу вышесказанного:

«…А потом они опять начали меня душить на площади Верховной Рады. Я им задаю вопрос, вы меня не душите, вы мне скажите, как вы обороняли Крым? Как вы его защищали? Сколько там украинцев погибло за эту святую украинскую, как они говорят, землю?". Тишина. Вот ответ на вопрос», - вспомнил Лукашенко.

Президент соседнего для Украины государства также отметил, что он «исходит из реальной ситуации»:

«…А давать оценки – чей Крым, это уже вы занимайтесь там. Я немножко серьезнее смотрю на эти вопросы, не политизирую и не занимаюсь агитацией», — заявил Александр Лукашенко.

Напомним, провал "Слуги народа": появились первые результаты местных выборов в Украине.

Как сообщала Politeka, "Наш край" лидирует на выборах в ОТО, обогнав "Слуг народа": предварительные результаты.

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