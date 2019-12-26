В законе есть скандальные нюансы

Глава государства Владимир Зеленский поставил свою подпись под законом, предусматривающим внесение изменений в документ "О рынке электрической энергии" № 330

Как передает Politeka.net, об этом информирует пресс-служба Офиса президента.

Согласно подписанному закону, НКРЭКУ в случае значительного колебания цен на рынке электроэнергии может установить предельные цены на этом рынке "на сутки вперед" с соответствующим обоснованием.

Однако, сперва необходимо обсудить эти цены с руководством Антимонопольного комитета.

В документе сказано, что Нацкомиссия получает право до 1 апреля 2020 года устанавливать производителям, которые осуществляют комбинированное производство электрической и тепловой энергии на теплоэлектроцентралях, тариф на отпуск электроэнергии (в случаях, предусмотренных решением Кабмина о возложении специальных обязанностей).

Более того, новый закон устанавливает мораторий на продажу и/или поставку электроэнергии, импортируемой из РФ (по двусторонним договорам и на внутрисуточном рынке).

В то же время, правительство может отменять запрет на определенный им срок, чтобы избежать чрезвычайной ситуации в объединенной энергосистеме Украины. Из этого выходит, что Владимир Зеленский, подписав документ, разрешил импорт э/э из РФ по определенному решению Кабинета министров.

Также в законе прописано, что гарантированный покупатель направляет разницу между доходами и расходами, которая появилась во время выполнения им специальных обязанностей, на обеспечение покрытия собственных расходов на выполнение спецобязательств покупать электроэнергию по "зеленому" тарифу и по аукционной цене.

Также мы сообщали о том, что Владимир Зеленский подписал закон, который касается оценки объектов недвижимости.

Этот документ предусматривает ликвидацию коррупционной схемы в сфере регистрации информации из отчетов об оценке объектов недвижимости.

Новым законом власть пытается избавиться от так называемых "площадок Яценко", которые зарабатывали на посредничестве между оценщиком имущества и электронной базой Фонда госимущества.

Таким образом, после подписания документа Зеленским, с 1 января 2020 года в Украине заработает новая модель оценки недвижимости.

Напомним, Зеленскому придется менять Кабмин: названы три кандидата на кресло Гончарука.

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