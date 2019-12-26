Реакция России на блокировку строительства газопровода «Северный поток-2» наглядно раскрывает всю суть дерзких заявлений Кремля

Ранее США ввели новые санкции, которые заблокировали строительство российского газопровода по дну Балтийского моря.

Комментируя этом решение, глава МИД РФ Сергей Лавров возмутился тем, что американские политики позволили себе такой смелый выпад против Москвы. Он также пригрозил, что Кремль точно ответит на эти санкции, но признал, что пока не знает, как именно. Лавров подчеркнул, что при этом России важно не нанести самим себе ущерб от этих ответных санкций.

Как сообщает Politeka, слова Лаврова прокомментировал в своем видеоблоге на YouTube украинский журналист Роман Цимбалюк (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу вниз). Он подчеркнул, что эта история показала, что у США есть эффективные способы «прищучить» Россию, в то время как Москва не может ответить тем же.

«Это история про "Северный поток-2". И показывает она только одно – что Запад, если сильно хочет прищучить Россию, в первую очередь говорю о США, они находят способы. Потому что выясняется, что у России так много длинных и толстых бомб и ракет, а кораблей, которые способны укладывать трубы на дно Балтийского моря, нет», - заявил журналист.

По мнению Цимбалюка, это очень важный аспект, который будет влиять на политическую ситуацию в Европе в 2020 году.

Ранее мы писали о том, что поездка в оккупированный Крым еще аукнется президенту страны-агрессора Владимиру Путину. Об этом в своем видеоблоге рассказал журналист Роман Цимбалюк.

Так, журналист решил ярко подколоть президента России Владимира Путина за поездку в аннексированный Крым, где недавно состоялось открытие желездорожной части так называемого Крымского моста.

По словам Цимбалюка, лидер Кремля Владимир Путин заработал себе статус невъездного в Украину за незаконное посещение чужой территории.

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