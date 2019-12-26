Президент США Дональд Трамп заявил, что его разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским "был идеальным и без давления"

Об этом он написал в Twitter.

Лидер США выразил возмущение тем, что Нэнси Пелоси, спикер Палаты представителей Конгресса, начавшая процедуру импичмента, имеет право объявлять импичмент президенту США, хотя у нее нет большого большинство в Палате представителей.

"Она (Пелоси, - ред.) получила ноль голосов республиканцев, преступления не было, звонок с Украиной был идеальным, без давления, - добавил Трамп.

Напомним, ранее палата представителей Конгресса США проголосовала за обе статьи обвинения против президента США Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента

За первую статью - злоупотребление властью - проголосовали 230 конгрессменов из необходимых 216. Против высказались 197 конгрессменов, один воздержался.

Вторая статья - препятствование расследованию Конгресса в расследовании дела об импичменте - набрала 229 голосов при необходимых 216. Против высказались 198 конгрессменов, один воздержался.

Теперь пакет документов направят в верхнюю палату американского парламента - Сенат. Для того чтобы отправить Трампа в отставку, потребуется две трети голосов сенаторов. Стоит отметить, что большинство в Сенате имеют республиканцы.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры Дональда Трампа объявили в Конгрессе США.

"Никто не может быть выше закона", - отметила Пелоси.

Новость о поддержке обвинений застала Трампа во время выступления перед сторонниками в Мичигане. Глава Белого дома заявил, что "за" не голосовал ни один республиканец. По его словам, Республиканская партия никогда не была так едина как сейчас. Разъяренный Трамп упрекнул демократов, что трое из них не поддержали обвинения.

Напомним, тайный разговор Зеленского с Трампом: президент ошарашил дерзким поступком, "должны...".

Как сообщала Politeka, Курт Волкер раскрыл отношение Трампа к Зеленскому: подробности.

Также Politeka писала, что Трамп приказал заморозить помощь Украине: всплыли детали.