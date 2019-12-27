Президент Украины Владимир Зеленский уволили Романа Трубу с должности главы Государственного бюро расследований

Указ появился уже на сайте президента Украины. На место Трубы назначена временно исполнять обязаности Ирина Венедиктова. Об этом пишет Politeka со ссылкой на пресс-службу президента Украины.

Роман Труба руководил ГБР с 2017 года. До этого работал главой департамента ТОВ "Юридическая компания "Сектор права", а перед этим начальником следственного управления при Генпрокуратуре Украины. 

Популярные статьи сейчас

"Пьяный Зеленский" ошарашил выходкой на сцене Квартала 95, видео облетело сеть: "Нет слов"

Появились фото Заворотнюк на модном событии: звезда ошарашила внешним видом, "никакого рака..."

Фигуристая Тодоренко в трусах покрасовалась на безлюдном пляже: «вот это размерчик»

Брежнева устроила дикие танцы в ванной и крупно опозорилась: "Думает, проживет в любви..."
Показать еще

Ирина Венедиктова является депутатом от партии "Слуга Народа". Она присоединилась к команде Зеленского еще до выборов президента. Политик является украинским юристом, доктором юридических наук и профессором. 

Ранее мы сообщали, что директор ГБР Роман Труба решил помпезно отпраздновать "слив" прослушки в социальных сетях.
 
По информации журналистов, закрытая вечеринка руководства ГБР состоялась через 10 дней после "слива" скандальной информации – 29 ноября – в итальянском ресторане Веро Веро.
 
На закрытое мероприятие прибыл директор ГБР Роман Труба, его заместитель Ольга Варченко. Также журналисты засекли сотрудников львовского управления ведомства.
 
Роман Труба решил собрать в роскошном ресторане сотрудников, чтобы якобы отпраздновать годовщину бюро и его руководства им.
 
Сообщалось, что директор ГБР Роман Труба решил выслужиться перед Зеленским.
 
Как пишет сообщество Міністерство Люстрації в Facebook, директор ГБР Роман Труба, не замечающий коррупции под своим носом с момента своего назначения на должность — сейчас из шкуры вот лезет, чтобы выслужиться перед новоизбранным президентом — Зеленским. Труба – это креатура влиятельного нардепа от “Народного фронта” Сергея Пашинского. К его назначению на должность директора ГБР приложил руку сам экс-президент Порошенко. И все вроде и гладко, только один нюанс — президент по Конституции не имеет права назначать главу ГБР, потому что в законе обозначено, что это центральный орган исполнительной власти, то есть назначает Кабмин.
 
 
 