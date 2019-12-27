Президент Украины Владимир Зеленский уволили Романа Трубу с должности главы Государственного бюро расследований

Указ появился уже на сайте президента Украины. На место Трубы назначена временно исполнять обязаности Ирина Венедиктова. Об этом пишет Politeka со ссылкой на пресс-службу президента Украины.

Роман Труба руководил ГБР с 2017 года. До этого работал главой департамента ТОВ "Юридическая компания "Сектор права", а перед этим начальником следственного управления при Генпрокуратуре Украины.

Ирина Венедиктова является депутатом от партии "Слуга Народа". Она присоединилась к команде Зеленского еще до выборов президента. Политик является украинским юристом, доктором юридических наук и профессором.

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