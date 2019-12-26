Эксперт считает, что следующим шагом правительства Гончарука должен стать пересмотр тарифов на отопление для бизнеса

Правительство Алексея Гончарука смогло реализовать задачу президента по уменьшению тарифов на газ для населения за несколько недель до завершения переговоров о транзите. Об этом политический эксперт Владимир Цибулько написал 25 декабря на своей странице в Facebook, передает "РБК-Украина".

По его словам, это демонстрирует способность нового Кабмина контролировать и прогнозировать тарифную политику. Следующим шагом правительства Гончарука должен стать пересмотр тарифов на отопление для бизнеса.

Он отметил, что снижение стоимости отопления для украинского населения еще до завершения переговоров НАК “Нафтогаз Украины” с “Газпромом” относительно нового контракта о транзите газа - позитивный шаг, и он демонстрирует, что действующее правительство контролирует тарифную политику и ситуацию в целом.

“Премьер Гончарук пообещал снижение “платежек” на газ в этом месяце на 300-400 гривен, глобально речь идет об уменьшении цены даже до 30% - еще до завершения переговоров Нафтогаза с Газпромом. Демонстрируется уверенность в прогнозируемой политике отрасли. Смелое заявление, конкретные шаги. На самом деле Кабмин, на фоне монобольшинства в Раде выглядит не хуже. Тем более, что перетекание внимания общества таки происходит в сторону более прогнозируемой политики. Да и Зеленский показательно считается с мнением большинства граждан, формирует более ответственную политику, без ненужного заглядывания в зубы олигархам”, - подчеркнул эксперт.

Цибулько отметил, что сейчас правительство Алексея Гончарука постепенно выходит из режима турбулентности после смены власти в стране. Эксперт добавил, что следующим шагом после уменьшения стоимости газа для населения должен быть пересмотр цен для предпринимателей. Он считает, что в этой ситуации поддержка бизнеса - неотъемлемая составляющая для повышения уровня жизни населения.

“Вопрос же не только в цене газа и тарифов соответственно, которые будут дешевле на 400 грн для населения, но и вопросы в условиях ведения бизнеса для более широких слоев. И тарифная политика не только для граждан, но и для бизнеса должна становиться все более адекватной и прогнозируемой, иначе игры в частичные кадровые изменения ничего не изменят. Проходят первые три месяца Кабмина Гончарука и на первые 100 дней стоит ожидать выхода из турбулентности, с периода рукотворных кризисов. Снижены тарифы под елку сохранят средства домохозяйств, что приятно”, - написал эксперт.

Цибулько также отметил скорость с которой было принято решение об уменьшении тарифов для населения. По его словам, для Украины - это нонсенс.

“Важно, что с момента, когда президент поставил премьеру задачу найти способ снизить тарифы прошло всего несколько недель. Здесь сам собой возникает вопрос: что мешало предыдущим правительствам, “крепким хозяйственникам” сделать нечто подобное для людей за много лет, в то время, когда команда Гончарука нашла решение всего за две недели? Видимо, ответ тот же, что и на вопрос о снятии депутатской неприкосновенности, или закон об импичменте”, - заявил он.

Напомним, что 24 декабря премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил о новом постановлении Кабинета министров, которое позволяет снизить стоимость отопления для населения до 30%. Глава правительства отметил, что удешевление газа произойдет в течение месяца, и в платежках за декабрь люди его увидят. Он также обратился к представителям местной власти с просьбой наладить эффективную работу для реализации вышеуказанного постановления на местах, чтобы уменьшение тарифов на газ произошло синхронно во всех регионах Украины.