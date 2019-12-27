Нынешний 2019-й год закончился так, как и должен был, а в следующем украинцев ждут новые вызовы

Как сообщает Politeka, об этом в программе «Не добрый вечер» рассказал телеведущий Игорь Лесев (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца).

«Признайтесь, многих уже начинает давить жаба за покупку зимних шин? Но все же, давайте подведем итоги года. Год свиньи закончился так, как и должен был закончиться. Мы попрощались с нашей главной свиньей. Но зато впереди нас ждет год крысы. Согласитесь, говорящее название. А теперь давайте определим главные номинации года», - отметил он.

Так, по словам Лесева, главным лузером года является далеко не Петр Порошенко, как ожидалось.

«Главный лузер года – это Юлия Тимошенко. Она начинала 2019 год безоговорочным политическим лидером. Никто не сомневался в ее победе. А итог вы все знаете. Даже не вышла во второй тур президентских выборов. И на парламентских еле пролезла в парламент. 24 депутата. Пять лет назад было двадцать, сейчас двадцать четыре. Бесцельный круговорот Тимошенко в природе», - подчеркнул он.

А вот главным событием года, утверждает ведущий, являются сами президентские выборы и победа на них Владимира Зеленского.

«Он вошел в этот год по-приколу. Похохмил, поездил с выездными концертами 95 квартала. Вдумайтесь, парень зарабатывал во время избирательной кампании. Все тратятся, а он еще и бабки зашибал. И в итоге сорвал джек-пот с блэкджеком и шл*хами», - уточнил он.

Победителем в номинации «деб*л года», согласно Лесеву, является министр экономики Тимофей Милованов.

«Тот редкий случай, когда можно человека открыто называть деб*лом и не опасаться, что он обратится в суд. Сам же подтвердил», - рассказал он.

Уточняется, что в похожей номинации оказался победителем и нынешний премьер-министр Алексей Гончарук.

«К сожалению, номинация «Деб*л года» у нас одна и она уже прочно занята. А Гончарук... он более комплексный персонаж. Более мелкий, более глупый, более бесполезный. Вот если Милованов – это дебил, то Гончарук тянет только на полдеб*ла», - отметил Лесев.

При этом самым непотопляемым человеком года оказался министр МВД – Арсен Аваков.

«Его и Порошенко сбить не мог. А ведь хотел. И вот новая власть. Второй президент. Третий премьер. А Аваков Министр внутренних дел. Уникальная способность выживания», - уточнил он.

Бывший украинский президент Петр Порошенко в рейтинге Лесева является победителем в номинации «прохвост года».

«Человек с таким счастьем и на свободе. Все сходит с рук. Вот вообще все! Клубок гадости и подлости. Не хочу даже какой-то аспект в его жизни трогать. Все что ни коснись, всплывет грязь, ложь и воровство. Натуральный Дуремар с сектой последователей», - подчеркивает ведущий.

Не менее важным событием являлся и скандал с нардепом Богданом Яременко, поскольку это является началом нравственного падения президентской партии.

«А нравственность – это общечеловеческий ориентир. Он даже выше законности. Это уже вопрос морали. Вопрос добра и зла. Яременко нарушил этот императив. А партия сделала вид, что ничего не было. Это значит, что с этими ребятами кашу варить не получится. За снос Порошенко – спасибо. Но дальше уже мы сами, а вы с Яременко. Вы сами его выбрали себе в попутчики», - рассказывает Лесев.

А вот надеждой года, по мнению ведущего, являются сами украинцы.

«Вроде бы, простые обыватели. Но это не совсем так. Это мы с вами создаем добавленную стоимость. Это мы соблюдаем законы, и мы платим налоги. И мы выбираем тех, кто потом становится властью. А также мы решаем, кто этой властью не станет в следующий раз. А еще мы за властью следим. За каждой ее ошибкой. И это мы делаем ради самих себя. Ради наших детей. Ведь другой страны у нас все равно нет. Мы с вами и есть Украина», - подчеркнул он.

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