Роман Цимбалюк ярко упустил с неба на Землю президента РФ Владимира Путина и его верных пропагандистов

Как сообщает Politeka.net, в эфире популярного онлайн-шоу телеведущей Янины Соколовой украинский журналист Роман Цимбалюк красочно разнес российских оккупантов. Кроме того, он развеял самые глупые из мифов главы РФ Владимира Путина (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

Цимбалюк припомнил мифы российских пропагандистов, которые пытались разобраться, как были "созданы" украинцы. Так, журналист напомнил, что президент Российской Федерации сделал неожиданный вывод, что нас якобы "придумали поляки". Именно это утверждение Путина и высмеял Цимбалюк.

"Тут вот недавно Путин сделал вывод, что мы были придуманы поляками. Хотя по телевизору ранее говорили, что нас всех создали, эту украинскую идею, в австрийском генеральном штабе. Хочу сказать, здесь обидно, потому что логично, чтобы это был Пентагон", - пошутил журналист, потроллив пропаганду Москвы.

Журналист продолжая троллить оккупантов, начал рассказывать собственное видение истории Украины.

"Однако, несмотря на это, мы свою историю знаем, и ни у кого нет сомнений, что мы – потомки великих укров. И мы выкопали Черное море. Поэтому, если нас будут нас дальше трогать, мы это море закопаем вокруг Крыма", – разнес пропагандистов Цимбалюк.

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