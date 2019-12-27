У Росії заявили, що "далі так не можна"

Росія розраховує на повну ліквідацію НАТО і активно шукає союзників, які могли б їй у цьому допомогти

Як повідомляє Politeka, про це у своєму Телеграм-каналі написав відомий український журналіст Роман Цимбалюк. Він вважає, що саме такий висновок можна зробити з такої жвавої реакції Кремля на слова президента Франції Еммануеля Макрона про «смерть мозку НАТО».

«Макрон говорить, що НАТО переживає "смерть мозку". Хворіє організація. Є люди, які готові прийти на допомогу – відомі "лікарі" Лавров і Шойгу (глава МЗС і міністр оборони РФ. – ред.). Але ця бригада виступає з однозначним протоколом: "усипити», - підкреслив журналіст.

Він також нагадав про те, що раніше Лавров в ефірі РосТБ заявив про те, що в НАТО нібито йдуть непрості процеси і «далі так не можна». За словами Цимбалюка, подібна риторика наочно демонструє наміри Росії.

«Далі так не можна. Я вам кажу, що вони хочуть реально не тільки вилікувати Україну від України, але, відповідно, НАТО від НАТО, а єдину Європу від Євросоюзу», - пояснив зміст заяви Лаврова Цимбалюк.

Раніше ми писали, що реакція Росії на блокування будівництва газопроводу «Північний потік-2» наочно розкриває всю суть зухвалих заяв Кремля.

Раніше США ввели нові санкції, які заблокували будівництво російського газопроводу по дну Балтійського моря.

Коментуючи це рішення, голова МЗС РФ Сергій Лавров обурився тим, що американські політики дозволили собі такий сміливий випад проти Москви. Він також пригрозив, що Кремль точно відповість на ці санкції, але визнав, що поки не знає, як саме. Лавров підкреслив, що при цьому Росії важливо не завдати собі шкоди від цих відповідних санкцій.

Слова Лаврова прокоментував у своєму відеоблозі на YouTube український журналіст Роман Цимбалюк. Він підкреслив, що ця історія показала, що у США є ефективні способи «прищучити» Росію, в той час як Москва не може відповісти тим же.

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