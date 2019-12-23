На прес-конференцію російського президента Володимира Птуина заявилися і журналісти з окуппованого Донбасу
З представниками ЗМІ «молодих республік» поспілкувався відомий український журналіст Роман Цимбалюк, а відео розмови з'явилося в одному з мікроблогів на Twitter.
Як видно на запису, Цимбалюк цікавиться у співрозмовників, як «Донецьк наш український окупації поживає», на що чує від журналістки Олени: «не знаємо, як український, а наш добре».
Дівчину підтримує її колега на ім'я Сергій, заявляючи про те, що життя в Донецьку без України прекрасне. На питання Цимбалюка «Як вам комендантська година?» той відповів «Чудово» і відразу ж почав уточнювати, яке це «вбивати людей, жителів Донбасу, руйнувати наші будинки, українські снаряди в нашу сторону пускати? Спокійно спиться?».
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«Друже мій, мені спиться добре. А в такому ключі ми спілкуватися не будемо, тому що я звик спілкуватися в нормальному руслі. Коли це все закінчиться, ми тебе амністуємо», – пообіцяв український журналіст.
У коментарях користувачі не згодні з таким підходом Цимбалюка та висловилися проти амністії для цих товаришів, а також обізвали їх косплеєм відомих російських пропагандистів Попова і Скабеєвої.
Раніше ми писали про те, що під час підсумкової прес-конференції російський президент приділив рекордно багато часу Україні. Так, він відкрито пообіцяв розібратися з історичною помилкою Леніна, який нібито подарував Причорномор'я українцям.
У своєму «звіті» він також проговорився про військову допомогу Росії «шахтарям ДНР».
Нагадаємо, Україні загрожують нові «республіки», Арестович викрив Путіна.