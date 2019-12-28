Бывший главарь террористов Игорь Гиркин (Стрелков) предупредил о скорой гибели сотен «русских солдат»

По словам «экс-министра обороны» «ДНР», Россию ждут большие потери из-за участия в ливийском конфликте. Об этом он написал на своей странице в соцсетях.

Гиркин указал на то, что Турция во главе с президентом Реджепом Эрдоганом готовится ввести войска в Ливию с целью подавления сил фельдмаршала Халифа Хафтара. Именно его поддерживает Кремль путем привлечения к конфликту своих «вагнеровцев». При этом Гиркин подчеркивает, что в случае введения турецких войск в Ливию, прямое столкновение с ними будет для россиян неизбежным.

Террорист также обратил внимание на то, что российские СМИ не особо афишируют новости по этому конфликту, хотя на самом деле они должны быть очень важны для россиян. Он подчеркнул, что эта война грозит большими потерями, при этом предположив, что президенту РФ Владимиру Путину на это плевать.

«Так как речь идет о судьбах (вернее - о жизни и смерти) многих сотен русских солдат, в качестве наемников сражающихся в Ливии в рядах "Вагнера". Какие-бы они ни были – они наши братья и соотечественники. И если Путину и Ко на них глубоко наплевать (как и на три сотни их товарищей, павших в бойне под Хашамом), то нам - нет», - подытожил Гиркин.

Напомним, ранее экс-главарь террористов уже предупреждал россиян об опасности другого вооруженного конфликта.

Так, он отметил, что армию Путина ждет крупное поражение на территории Сирии, военным силам РФ придется столкнуться с силой, которую они не смогут победить.

"Рано или поздно ВС РФ придется покинуть Сирию, бросив ВСЕ, что туда вбухано. И чем больше "побед" будет одержано - тем большими будут безвозвратные и ничем не оправданные потери. И дай Бог, чтобы удалось "унести ноги" без разгрома", - отметил на своей странице террорист.

Напомним, орда Путина на Донбассе пополнилась особым контингентом: что собой представляет "элита Л/ДНР".

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